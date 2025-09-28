Más avances para optimizar recursos en Roque Pérez

Haz clic para enviar un enlace por correo electrónico a un amigo (Se abre en una ventana nueva)

El Municipio de Roque Pérez continúa implementando medidas que permiten optimizar recursos y cuidar lo que es de todos y todas.

Con la compra de combustible a granel, la reparación de un tanque de 20.000 litros y la adquisición de un nuevo tanque de 30.000 litros —que posibilita diferenciar gasoil común y premium— se está logrando un importante ahorro de entre $300 y $400 por litro de combustible, dentro de un caudal de consumo de 1.000 litros diarios.

Pablo Bruno, director de Gestión de Compras y Control de Gastos, expresó: “Esto además se logra gracias a los y las contribuyentes, que con su aporte hacen posible seguir mejorando la eficiencia en el uso de los recursos municipales”.-

