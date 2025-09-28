Corte programado de energía en el Parque Industrial de Roque Pérez

Haz clic para compartir en Pocket (Se abre en una ventana nueva)

La Secretaría de Empleo, Producción y Turismo del Municipio de Roque Pérez, a cargo de Ricardo Rinaldi, informa que el próximo miércoles 1 de octubre se realizará un corte general del suministro eléctrico en las instalaciones del Parque Industrial.

Esta medida es estrictamente necesaria para garantizar la seguridad del personal de limpieza y mantenimiento, quienes llevarán adelante tareas de poda de árboles en áreas adyacentes a las líneas de alta tensión.

• Fecha del corte: miércoles 1 de octubre

• Horario: de 08:30 a 12:30 horas

• Motivo: trabajos de poda

Se solicita a las empresas y usuarios del Parque Industrial tomar las previsiones necesarias para evitar inconvenientes en sus equipos e infraestructura.

Desde el Municipio se agradece la comprensión y colaboración ante esta medida preventiva.-

