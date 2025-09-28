Jornada de capacitación en Roque Pérez: “Bullying: una mirada desde el Derecho y las Neurociencias”

Haz clic para enviar un enlace por correo electrónico a un amigo (Se abre en una ventana nueva)

El martes 30 de septiembre, a las 17:00 horas, en Roque Pérez, se llevará a cabo en el SUM de Punto Digital, la jornada de formación y reflexión “Bullying: una mirada desde el Derecho y las Neurociencias”, destinada a directivos de instituciones educativas, miembros de equipos técnicos e instituciones intermedias con injerencia en el ámbito educativo, abogados y empleados judiciales.

La actividad llega a nuestra ciudad gracias a la gestión de la Subsecretaría Legal y Técnica del Municipio de Roque Pérez, a cargo del Dr. Daniel López.

Expositores:

• Lic. María Pía Alzaga – Licenciada en Psicopedagogía, especialista en Neuropsicología Cognitiva y Mindfulness.

• Dr. Leandro A. Banegas – Juez de Cámara en lo Civil y Comercial del Departamento Judicial de La Plata.

La propuesta busca abordar la problemática del bullying en dos dimensiones complementarias:

• Desde la neuropsicología, se analizarán los efectos del acoso escolar sobre el desarrollo cerebral y la importancia de la conducta prosocial como factor protector.

• Desde el ámbito legal, se profundizará en la responsabilidad civil de los distintos actores involucrados en el proceso del bullying (víctima, compañeros, padres, establecimiento educativo y el Estado), incluyendo reclamos administrativos y judiciales, así como rubros indemnizatorios.

Los cupos son limitados de acuerdo con el espacio físico disponible.

Currículum vitae resumido de los disertantes:

• Lic. María Pía Alzaga:

Graduada en Psicopedagogía en la Universidad del Salvador, con formación de posgrado en la Universidad Favaloro e INECO. Especialista en Neuropsicología Cognitiva y Mindfulness, integró equipos interdisciplinarios en instituciones como APRILP, CERIN, Hospital Pirovano, CAREI y CRIA. Se desempeñó como supervisora y coordinadora de proyectos de integración para niños con CUD y como especialista en abordaje terapéutico basado en Mindfulness.

• Dr. Leandro A. Banegas:

Abogado egresado de la UBA. Actualmente es Juez de Cámara Civil y Comercial en el Departamento Judicial de La Plata. Ha participado en procesos de selección de jueces en el Consejo de la Magistratura de la Provincia de Buenos Aires y se desempeña como responsable del Instituto de Derecho Procesal Civil del Colegio de la Magistratura y la Función Judicial del mismo departamento judicial.-

