28 de septiembre de 2025

RPerezNetOnLine

EL PRIMER SITIO WEB DE NOTICIAS DE ROQUE PÉREZ

FARMACIA DE TURNO EN ROQUE PÉREZ DEL DOMINGO 28: FARMACIA ROQUE PÉREZ

Redacción 7 horas atrás

FARMACIA DE TURNO EN ROQUE PÉREZ DEL DOMINGO 28: FARMACIA ROQUE PÉREZ, UBICADA EN CALLE 9 DE JULIO 1280.-

 

Más historias

Fentalilo contaminado: son 124 los fallecidos

30 minutos atrás Redacción

Abad criticó la suspensión de retenciones: “Ganaron las cerealeras, perdieron el Estado y los productores”

3 horas atrás Redacción

Jornada de capacitación en Roque Pérez: “Bullying: una mirada desde el Derecho y las Neurociencias”

4 horas atrás Redacción