Renunció el Tesorero de La Libertad Avanza de Lobos y denunció algunas cosas que serían turbias

A continuación la carta de renuncia de Andrés Castiglia, quien era Tesoreso de LLA de Lobos.

Gentileza de LTVNOK.

”A la coordinación de La Libertad Avanza Lobos:

Por la presente, me dirijo a ustedes para presentar mi renuncia indeclinable al cargo de Tesorero de la agrupación.

La decisión no surge de cuestiones personales, sino de hechos concretos que, en mi criterio vulneran la transparencia y la correcta administración de los recursos, principios fundamentales que nuestra fuerza política proclama y que nos diferencian de aquello contra lo que luchamos.

En particular, debo señalar:

La modificación unilateral de la contraseña de la cuenta de MercadoPago, que además de generar incertidumbre respecto al manejo de los fondos, dejó fuera de servicio el sistema online de transparencia que se había implementado para garantizar el control abierto de los recursos.

El ocultamiento durante varios días de los fondos destinados a fiscalización, que sólo aparecieron de manera parcial tras gestiones insistentes, lo que puso en riesgo el cumplimiento de los compromisos asumidos con los fiscales.

Gastos afrontados sin consenso previo y sin los comprobantes correspondientes (viandas, combustible, alquiler), lo que imposibilita una rendición clara y ordenada.

La entrega parcial de los recursos asignados al coordinador de LSM, contrariando los compromisos asumidos.

Estas situaciones comprometen la confianza de los militantes y fiscales, y ponen en riesgo la credibilidad del espacio frente a la sociedad.

Nuestra agrupación nació con el mandato de terminar con las viejas prácticas políticas basadas en la opacidad y el manejo discrecional de los recursos. Por ello, resulta contradictorio tolerar dentro de nuestras filas lo mismo que denunciamos fuera de ellas.

Espero que se tomen las medidas necesarias para corregir estas irregularidades y garantizar que La Libertad Avanza Lobos siga siendo un ejemplo de coherencia y transparencia.

Sin más, los saludo atentamente.

Andres Castiglia”.

