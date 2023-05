Marisa Brel en traje de baño en el Hotel/SPA Aquae Sulis de Lobos, dejó un reflexivo mensaje luego de ser estafada

La periodista debió recibir atención médica por un pico de presión que sufrió después de enterarse que le robaron 25 mil pesos. Para relajarse y pasar el mal trago viajó a Lobos y se instaló en el Hotel/SPA Aquae Sulis de la ciudad de Lobos.

«No soy perfecta pero me cuido y me amo. Y en estos días me mimo y consiento porque me lo merezco. Porque me podrán lastimar pero nunca derrotar».

Con información de Revista La Tecla.-

Foto: captura del video del IG oficial de Marisa Brel.-