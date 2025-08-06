María Eugenia Vidal rechazó el acuerdo del PRO con LLA en CABA y se bajó de las listas: «No vale todo por un cargo»

La claudicación del PRO en lo que era su principal bastión es tal que Karina Milei incluso tendrá poder de veto para la designación de los nombres de los candidatos macristas a Diputados.

Frente a este más que secundario lugar que aceptó jugar el macrismo Vidal insistió en que «no vale todo por un cargo y confirmó que no será candidata en ninguna fuerza y que tampoco hará campaña junto al PRO.

“No estoy de acuerdo con ir juntos con LLA”, sostuvo sin ambages Vidal y en el entorno de la exgobernadora aseguran que ya le había advertido meses atrás sobre esta posición al jefe de gobierno porteño, Jorge Macri, y al titular del PRO y ex presidente Mauricio Macri.

"Sería incoherente que sea parte de esa lista", siguió Vidal, que ya había dejado trascender ciertos cuestionamientos en torno a las consecuencias de la política fiscal del Gobierno, en gran medida vinculada a una pérdida de ingresos reales que afecta sobre todo a los jubilados. "No sería ético que lo haga. No voy a ser candidata ni hacer campaña. Pero tampoco salto de un partido a otro en año electoral", sentenció Vidal. Sin Vidal como espada fuerte del PRO, en la mesa chica macrista Pro comienzan a resonar otros nombres con posibilidad de competir como diputados nacionales por la ciudad: el ex secretario general de la presidencia Fernando de Andreis; el excoordinador de Políticas Públicas Hernán Iglesias Illa; y Jimena de la Torre, consejera de la Magistratura. Eso sí, Karina Milei tendrá la última palabra sobre las decisiones del PRO. Gentileza de MinutoUno.-

