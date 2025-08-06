María Eugenia Vidal rechazó el acuerdo del PRO con LLA en CABA y se bajó de las listas: «No vale todo por un cargo»

“No sería ético que lo haga. No voy a ser candidata ni hacer campaña. Pero tampoco salto de un partido a otro en año electoral”, sentenció Vidal.
Sin Vidal como espada fuerte del PRO, en la mesa chica macrista Pro comienzan a resonar otros nombres con posibilidad de competir como diputados nacionales por la ciudad: el ex secretario general de la presidencia Fernando de Andreis; el excoordinador de Políticas Públicas Hernán Iglesias Illa; y Jimena de la Torre, consejera de la Magistratura.
Eso sí, Karina Milei tendrá la última palabra sobre las decisiones del PRO.
Gentileza de MinutoUno.-
