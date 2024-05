Mañana los municipales de Roque Pérez, con sus sueldos, cobrarán un Bono de $50.000

De esta manera el gobierno del intendente Maximiliano Sciaini, una vez más, se pone del lado de los que menos cobran y les otorga un bono, «que aunque sabemos no es mucho, llega a ayudar un poco».

Recordamos que los sueldos de los trabajadores municipales de Roque Pérez están muy bajos DESDE HACE DÉCADAS, por si algún distraído no lo recuerda. Porque resulta que hay quienes estuvieron trabajando para gobiernos anteriores, que durante esos gobiernos no se acordaban que los sueldos estaban bajos y se acuerda ahora que no son gobierno. Cosas de la política con las que no estamos de acuerdo.

Volviendo al Bono, es para los empleados que no tienen puestos jerárquicos.-