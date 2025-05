Lousteau acusó a Milei de tener «un pacto de impunidad» para blindar a su gobierno de los actos de corrupción

El senador nacional Martín Lousteau volvió a apuntar contra el presidente Javier Milei luego del rechazo en el Senado al proyecto de Ficha Limpia, iniciativa que buscaba impedir que personas condenadas en segunda instancia por corrupción pudieran ser candidatas a cargos públicos. El legislador enunció la existencia de un “pacto de impunidad cruzada” entre el Gobierno y sectores aliados para “blindar” la gestión presidencial y repartirse cargos clave en la Justicia.

En un mensaje publicado en la red social X, el referente de la UCR escribió: “Se llena la boca hablando de los privilegios de la política, pero en la práctica hace un pacto de impunidad cruzada para blindar a su gobierno de los actos de corrupción y repartirse cargos clave en la Justicia”.

El rechazo de Ficha Limpia en el Senado generó fuertes cruces y especulaciones sobre acuerdos entre el oficialismo y bloques provinciales. Lousteau sostuvo que el Gobierno “nunca quiso que saliera ficha limpia” y que la votación fue una maniobra de la administración mileísta. “El Gobierno eligió a dos senadores poco conocidos que no iban a hablar ni a dar la cara para que finalmente no saliera, es una enorme hipocresía”, afirmó el legislador, y agregó: “No me cabe ninguna duda de que la votación fue una maniobra del oficialismo. Milei no cree en ficha limpia, más allá de lo que digan en público”.

En paralelo, la presentación del proyecto para ampliar la Corte Suprema, impulsado por el salteño aliado del oficialismo Juan Carlos Romero, fue interpretada por sectores de la oposición como parte de la misma estrategia para asegurar mayor control sobre el Poder Judicial.

El texto propone elevar el número de jueces a siete, con una cuota de género que garantiza al menos dos mujeres en el tribunal. La iniciativa fue presentada apenas horas después del fracaso de Ficha Limpia y del rechazo a los pliegos propuestos por el Ejecutivo.

Mientras tanto, el presidente Milei rechazó las acusaciones y atribuyó la caída de Ficha Limpia a una “operación mediática teñida de amarillo”, en referencia al PRO, y aseguró que “no estaban los votos” para aprobar la ley. Sin embargo, desde la oposición insisten en que existió un acuerdo para frenar la iniciativa y avanzar con la reforma de la Corte.

Noticias Argentinas.-

