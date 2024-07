Los trabajadores municipales de Roque Pérez cobraron sus sueldos con el 32% de aumento

“Esta decisión es parte del compromiso que asumimos como gestión de mejorar sustancialmente los sueldos municipales”, expresó el Intendente Sciaini

En el cobro de haberes del mes de julio, el último día hábil del mes, los trabajadores municipales percibieron un 32% de aumento, tal y como lo había anunciado el intendente municipal en su última conferencia de prensa el pasado 13 de julio. “El aumento del 32%, cuando estaba programado un 25% para este mes, es parte del compromiso que asumimos como gestión de mejorar sustancialmente los sueldos municipales. Sabemos que todavía falta ya que la situación económica nacional es crítica, pero estamos trabajando para mejorarlos el salario de todos los trabajadores municipales”, expresó el intendente, Maximiliano Sciaini, quien también destacó: “Este aumento es el resultado del constante diálogo que tenemos con los distintos sindicatos: venimos teniendo reuniones periódicas con el objetivo de escuchar las demandas de los trabajadores y demostrar nuestro compromiso en mejorar las condiciones salariales de la planta municipal”.

“En septiembre también está pautado otro 25% de aumento para todos los municipales, lo que hace que alcancemos más del 100% de aumento, uno de los objetivos que nos pusimos en diciembre cuando asumimos”, expresó Sciaini .

Cabe destacar que hasta ahora la administración de Sciaini otorgó a los trabajadores municipales un 82% de aumento y además dos bonos no remunerativos de $30.000 en enero y $50.000 en mayo. Al respecto el mandatario manifestó: “La situación de la economía nacional es bastante crítica y difícil, pero queremos que los trabajadores municipales sepan que esta gestión hace todo lo que está a su alcance para mejorar sus condiciones de trabajo y salariales. Ese fue nuestro compromiso antes de asumir y lo sostenemos. Por eso seguiremos trabajando para mejorar no solo los sueldos, si no también las condiciones de trabajo en el municipio”.-