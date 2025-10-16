16 de octubre de 2025

RPerezNetOnLine

EL PRIMER SITIO WEB DE NOTICIAS DE ROQUE PÉREZ

Los Nocheron estuvieron presentes en los Juegos Bonaerenses 2025

Redacción 2 horas atrás

Anoche en el Estadio Polideportivo Islas Malvinas, los adultos mayores tuvieron su festejo con la actuación de Los Nocheros.

Pudieron disfrutar del show, bailar y cantar al ritmo de chacareras, zambas y demás temas en una noche especial.-

 

Más historias

El Gobierno envía leyes económicas y laborales al Congreso para que «la micro acompañe a la macro»

1 hora atrás Redacción

Argentina le ganó a Colombia y se clasificó a la final del Mundial Sub-20 tras 18 años

3 horas atrás Redacción

JB 2025: Roque Pérez obtuvo la primera medalla

15 horas atrás Redacción