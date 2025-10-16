Los Nocheron estuvieron presentes en los Juegos Bonaerenses 2025

Anoche en el Estadio Polideportivo Islas Malvinas, los adultos mayores tuvieron su festejo con la actuación de Los Nocheros.
Pudieron disfrutar del show, bailar y cantar al ritmo de chacareras, zambas y demás temas en una noche especial.-
Anoche en el Estadio Polideportivo Islas Malvinas, los adultos mayores tuvieron su festejo con la actuación de Los Nocheros.
Pudieron disfrutar del show, bailar y cantar al ritmo de chacareras, zambas y demás temas en una noche especial.-
Más historias
El Gobierno envía leyes económicas y laborales al Congreso para que «la micro acompañe a la macro»
Argentina le ganó a Colombia y se clasificó a la final del Mundial Sub-20 tras 18 años
JB 2025: Roque Pérez obtuvo la primera medalla