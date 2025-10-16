Los Nocheron estuvieron presentes en los Juegos Bonaerenses 2025

Haz clic para compartir en Pocket (Se abre en una ventana nueva)

Anoche en el Estadio Polideportivo Islas Malvinas, los adultos mayores tuvieron su festejo con la actuación de Los Nocheros.

Pudieron disfrutar del show, bailar y cantar al ritmo de chacareras, zambas y demás temas en una noche especial.-

