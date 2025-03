«gov.eth puede ser un individuo o un grupo de hackers, pero lo que creemos es que son argentinos y operan dentro del país», señaló a la Agencia Noticias Argentinas un investigador que sigue la pista de estos expertos en vulnerabilidades informáticas.

Buquebus decidió notificar al Departamento de Delitos Informáticos de la Policía Federal Argentina y explicaron que «nos dimos cuenta de la situación cerca de las 7 de la mañana del miércoles 19 y el equipo encargado del funcionamiento digital dio de baja la página. Entre el hackeo y la acción defensiva, transcurrieron 15 minutos».

Para los técnicos de Buquebus «…los responsables de esta violación al sistema informático no lograron acceder a contenidos de la empresa ni a datos de sus clientes y usuarios habituales».

Se especula con un móvil político contra el ascenso del nuevo presidente uruguayo, Yamandú Orsi, porque utilizaron un defacement, un ataque por el que el sitio web es desfigurado. Al ingresar a la página principal de la empresa, en vez de observar el buque Papa Francisco, los usuarios se encontraron con la foto de la cédula del presidente Orsi y con varios mensajes insultándolo.

Además, gov.eth viene de intervenir el sitio web de la Dirección Nacional de Aviación Civil e Infraestructura uruguaya antes de someter al sistema de Buquebus.

Pero en Buenos Aires hace tiempo que conocen sus andanzas y hasta cosecha simpatías en el mundo artístico entre los más jóvenes. Es un hacker con notoriedad pública.

Y la obtuvo porque sus intervenciones no sólo combinan conocimientos técnicos avanzados de informática y dejan al descubierto las vulnerabilidades de las páginas web que somete, sino que también deja mensajes políticos y sociales, como sucedió con Yamandú Orsi.

Personalidades influyentes de la escena artística actual expresaron públicamente su admiración por gov.eth.

El músico Duki lo saludó en redes por las fiestas de fin de año y Bizarrap afirmó «Respetos para @gov.eth. Otro nivel».

Declaraciones realizadas luego que hackeran la plataforma Mi Argentina y el sitio del ReNaPer.

En ese momento, gov.eth dejó una especie de declaración de principios al afirmar: «ReNaPer, MiArgentina, Policía de la Ciudad and now this, lol».

¿Qué significa LOL? Es un acrónimo de laughing out loud, es decir, riendo a carcajadas o muerto de risa. Suele usarse para informar al remitente que te ha hecho gracia lo que te ha mandado o bien para dejar claro que lo que mandas es algo gracioso.

Parecería que mostrar al mundo las vulnerabilidades del sistema que ataca es para el hacker una especie de juego de niños o algo gracioso, que puso muy nerviosos, en estas últimas horas, al equipo de la familia López Mena, dueña de Buquebus.

Noticias Argentinas.-