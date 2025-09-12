Los costos logísticos en agosto subieron un 3,53%

Haz clic para enviar un enlace por correo electrónico a un amigo (Se abre en una ventana nueva)

La Universidad Tecnológica Nacional (UTN) a través de su Centro Tecnológico de Transporte, Tránsito y Seguridad Vial (C3T), dio a conocer la evolución del Índice de Costos Logísticos Nacionales elaborado para la Cámara Empresaria de Operadores Logísticos (CEDOL), correspondiente al mes de agosto 2025.

CEDOL Con Costos de Transporte

Agosto 2025: 3,53%

Impacto 2025: 22,81%

Agosto 2025: 3,53% Impacto 2025: 22,81% CEDOL Sin Costos de Transporte

Agosto 2025: 1,69%

Impacto 2025: 21,06%

Distribución Urbana Con Acompañante

Agosto 2025: 1,65%

Impacto 2025: 20,24%

Distribución Urbana Sin Acompañante

Agosto 2025: 1,89%

Impacto 2025: 19,99%

Durante este mes, entró en vigencia el tercer tramo de las paritarias de junio. Además del tipo de cambio, hubo incrementos en film stretch (5,88%), seguridad (2,89%), alquiler (2,46%), comunicaciones (2,29%), energía (0,70%) e IPIM (2,85%); mientras que el pallet se mantuvo sin cambios.

En el caso del índice con transporte, se destacan, además de la mano de obra, los aumentos de combustible (4,31%), lubricantes (7,50%), reparaciones (1,67%), material rodante (1,75%), seguros (6,95%), costo financiero (25,07%), gastos generales (1,44%) y peajes (0,19%). Por otra parte, el rubro de neumáticos se mantuvo sin cambios.

A su vez, desde CEDOL aclararon que los incrementos en las polinómicas de costos obedecen a costos medibles y transparentes conocidos y de uso público. El objetivo de estos indicadores es reflejar mensualmente las variaciones de todos los costos logísticos, a excepción -precisamente- de las improductividades que pueden generarse por causas externas a los operadores logísticos.

Gentileza: rm-forwarding.-

