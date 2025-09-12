Los costos logísticos en agosto subieron un 3,53%

La Universidad Tecnológica Nacional (UTN) a través de su Centro Tecnológico de Transporte, Tránsito y Seguridad Vial (C3T), dio a conocer la evolución del Índice de Costos Logísticos Nacionales elaborado para la Cámara Empresaria de Operadores Logísticos (CEDOL), correspondiente al mes de agosto 2025.
- CEDOL Con Costos de Transporte
Agosto 2025: 3,53%
Impacto 2025: 22,81%
- CEDOL Sin Costos de Transporte
Agosto 2025: 1,69%
Impacto 2025: 21,06%
- Distribución Urbana Con Acompañante
Agosto 2025: 1,65%
Impacto 2025: 20,24%
- Distribución Urbana Sin Acompañante
Agosto 2025: 1,89%
Impacto 2025: 19,99%
Durante este mes, entró en vigencia el tercer tramo de las paritarias de junio. Además del tipo de cambio, hubo incrementos en film stretch (5,88%), seguridad (2,89%), alquiler (2,46%), comunicaciones (2,29%), energía (0,70%) e IPIM (2,85%); mientras que el pallet se mantuvo sin cambios.
En el caso del índice con transporte, se destacan, además de la mano de obra, los aumentos de combustible (4,31%), lubricantes (7,50%), reparaciones (1,67%), material rodante (1,75%), seguros (6,95%), costo financiero (25,07%), gastos generales (1,44%) y peajes (0,19%). Por otra parte, el rubro de neumáticos se mantuvo sin cambios.
A su vez, desde CEDOL aclararon que los incrementos en las polinómicas de costos obedecen a costos medibles y transparentes conocidos y de uso público. El objetivo de estos indicadores es reflejar mensualmente las variaciones de todos los costos logísticos, a excepción -precisamente- de las improductividades que pueden generarse por causas externas a los operadores logísticos.
Gentileza: rm-forwarding.-
