12 de septiembre de 2025

RPerezNetOnLine

EL PRIMER SITIO WEB DE NOTICIAS DE ROQUE PÉREZ

Los costos logísticos en agosto subieron un 3,53%

Redacción 2 horas atrás

La Universidad Tecnológica Nacional (UTN) a través de su Centro Tecnológico de Transporte, Tránsito y Seguridad Vial (C3T), dio a conocer la evolución del Índice de Costos Logísticos Nacionales elaborado para la Cámara Empresaria de Operadores Logísticos (CEDOL), correspondiente al mes de agosto 2025.

  • CEDOL Con Costos de Transporte
    Agosto 2025: 3,53%
    Impacto 2025: 22,81%
  • CEDOL Sin Costos de Transporte
    Agosto 2025: 1,69%
    Impacto 2025: 21,06%
  • Distribución Urbana Con Acompañante
    Agosto 2025: 1,65%
    Impacto 2025: 20,24%
  • Distribución Urbana Sin Acompañante
    Agosto 2025: 1,89%
    Impacto 2025: 19,99%

Durante este mes, entró en vigencia el tercer tramo de las paritarias de junio. Además del tipo de cambio, hubo incrementos en film stretch (5,88%), seguridad (2,89%), alquiler (2,46%), comunicaciones (2,29%), energía (0,70%) e IPIM (2,85%); mientras que el pallet se mantuvo sin cambios.

En el caso del índice con transporte, se destacan, además de la mano de obra, los aumentos de combustible (4,31%), lubricantes (7,50%), reparaciones (1,67%), material rodante (1,75%), seguros (6,95%), costo financiero (25,07%), gastos generales (1,44%) y peajes (0,19%). Por otra parte, el rubro de neumáticos se mantuvo sin cambios.

A su vez, desde CEDOL aclararon que los incrementos en las polinómicas de costos obedecen a costos medibles y transparentes conocidos y de uso público. El objetivo de estos indicadores es reflejar mensualmente las variaciones de todos los costos logísticos, a excepción -precisamente- de las improductividades que pueden generarse por causas externas a los operadores logísticos.

Gentileza: rm-forwarding.-

 

 

Más historias

Supuesto espionaje: Rial y Federico declararon por audios de Spagnuolo; un abogado busca recusar a Stornelli

4 horas atrás Redacción

«Lo viejo funciona»: La cantidad de personas con 100 años o más en Japón alcanza un nuevo récord: más de 99.000

6 horas atrás Redacción

Día Mundial de la Migraña: más de 4 millones de argentinos conviven con esta dolencia

8 horas atrás Redacción