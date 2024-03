Los 8 proyectos del “paquete anti casta” que presentó Milei: eliminación de las jubilaciones de privilegio y elecciones libres en los sindicatos

Luego de la caída de la Ley Ómnibus, el presidente Javier Milei mencionó cuáles serán los proyectos de ley que enviará al Congreso durante estas sesiones ordinarias. Se trata de ocho iniciativas que presentó como parte de un “paquete anticasta” ante la Asamblea Legislativa.

Durante su discurso frente a los legisladores de la Nación, el mandatario mencionó todas las reformas que impulsó desde que llegó al Poder Ejecutivo y enumeró otra lista de medidas que entrarán en vigor a partir de hoy.

“Sin embargo, todos estos logros primerizos representan únicamente la superficie de los grandes cambios que venimos a implementar en Argentina”, planteó Milei antes de presentar varias de sus iniciativas. “Para profundizar en nuestra misión de terminar con los privilegios de la política y sus amigos estamos enviando al Congreso un paquete de leyes anticasta y quiero compartir con ustedes algunos de sus componentes”, comenzó presentando el mandatario.

De esta manera, enumeró:

De igual forma, Milei aclaró que “estas son solo algunas de las reformas que se van a implementar”. Pese a que no mencionó grandes reformas económicas, aseguró que desde el Gobierno no cesarán con la idea de llevar adelante estas modificaciones. “Avanzaremos ya sea a través de proyectos de ley, decretos o modificando regulaciones en el proceso de desregulación de la economía, porque si seguimos con este modelo de país Argentina no tiene futuro”, aclaró el Presidente.