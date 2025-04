López Murphy advirtió que la Argentina tiene «un riesgo país que hoy es once veces el de Uruguay»

El diputado nacional Ricardo López Murphy (Republicanos Unidos) afirmó hoy que el programa económico del presidente Javier Milei “no estuvo a la altura” de lo que se necesitaba, y el resultado es que la Argentina tiene “un riesgo país que hoy es once veces el de Uruguay”.

“Es verdad que se recibió una herencia terrible, que era una situación catastrófica, pero el programa no estuvo a la altura”, sostuvo López Murphy en declaraciones esta mañana a Radio Splendid.

El ex ministro de Economía durante la presidencia de Fernando De la Rua explicó que el Gobierno debía resolver “una cuestión de stock”, en materia de “reservas del Banco Central” que recibieron y que eran negativas.

“En los primeros meses ellos corrigiendo ese problema, pero desde mediados del año pasado empezaron a perder reservas y hoy tenemos las mismas reservas negativas que teníamos en diciembre de 2023”, criticó y enfatizó que esto “es un formidable obstáculo para la credibilidad, la inversión y el empleo”.

El legislador nacional puso como ejemplo que “estamos con un riesgo país que hoy es once veces el de Uruguay, y me parece que entonces esto no va bien”, y consideró “desafortunado que no hayan hecho un programa a la altura de las dificultades”.

Por otra parte, López Murphy cuestionó que el presidente Javier Milei opine permanentemente sobre temas puntuales, y dijo que debería “preservarse” porque él no es “un fusible como los ministros”.

“Los presidentes tienen que hablar en términos muy generales, los que se tienen que ocupar de temas puntuales son los ministros, que son fusibles. Sería prudente que el Presidente no opinara de esos temas, porque él no puede ser el fusible”, expresó.

Noticias Argentinas.-

