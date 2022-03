Lo de «Malvinas» que muchos prefieren olvidar: Roque Zabala, víctima de tortura en Malvinas: «Hubo un ensañamiento de los suboficiales»

«Me destinaron a fines de 1981 a la infantería de Marina y con dos meses de instrucción en La Plata, me trasladaron a Puerto Belgrano, en Bahía Blanca, y a nueve meses de haberme incorporado, me mandaron a Malvinas. Llegué en un avión Hércules C130 a las islas el 9 de abril, un sábado previo a las Pascuas», recuerda.

«El episodio que me tocó vivir como testigo ocurrió allí, donde mi compañero de compañía, Sinchicay, un día me dijo ´me mandé una cagada pero no me voy a morir de hambre´ y compartió conmigo y con otros una lata de corned beef; yo comí una porción, siempre compartíamos todo ahí», relata el combatiente a Télam.

La situación comprendía el robo de esa lata, en principio, de donde nadie supo, hasta que Sinchicay apareció a los empujones y con un culatazo dado por un cabo de apellido Lamas.

«Hubo un ensañamiento de los suboficiales con quienes éramos conscriptos y eso se vio en el trato a Sinchicay; Lamas lo estaqueó, lo ató de pies y manos en el suelo, sobre la turba estuvo atado tres días y sus noches, con 20 a 25 grados bajo cero, con nieve y bajo fuego de artillería, sin comer ni beber», recuerda Zabala.

Y sigue: «Le tiraron encima una lona de carpa, pero nosotros no podíamos ni caminar por el frío y Ricardo estuvo ahí en la intemperie; un día me acerqué y le di tres bocados de polenta y un poco de agua, pero me pidió que me fuera, que me iban a ver, aunque no me importó».