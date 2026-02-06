Llega a Roque Pérez una exhibición de Pádel Adaptado. ¿Qué es y cómo se juega?

Enviar un enlace a un amigo por correo electrónico (Se abre en una ventana nueva)

El Pádel Adaptado permite practicar pádel a a personas con discapacidad física o psíquica. Los partidos se juegan en silla de ruedas, utiliza las paletas (palas) raquetas y pelotas del pádel convencional e incorpora modificaciones similares a las del tenis en silla de ruedas, como permitir que la pelota pueda picar dos veces en vez de una sola.

Estas modificaciones se mantienen también en el caso del segundo pique o bote del pádel (cuando la pelota, después de picar en el campo propio correctamente, sale por encima de la pared del fondo de la pista por la pared lateral o por la puerta), que en el caso del pádel adaptado se traduce en un tercer bote.

Otras adaptaciones en el pádel en silla de ruedas son:

La pista tiene que tener al menos dos accesos. Se recomiendan puertas correderas para poder garantizar la medida de 0,82 metros máximo durante el juego. Como garantía de seguridad, en las pistas de pádel no debe haber escalones o rebates en accesos que dificulten la entrada de las sillas de ruedas.

No está permitido que el jugador pierda el contacto con la silla de ruedas y es obligatorio el anclaje mediante cinturones, cinchas o rastreles en pies y cintura. El roce del pie con el suelo de la pista con la intención de frenar o de impulsarse voluntariamente es motivo de falta y penalización.

La silla de ruedas se considera parte del cuerpo del jugador por lo que tampoco podrá ser tocada ni por la pelota ni por el otro jugador en los partidos de dobles.

Los jugadores de pádel no pueden saltar, andar o correr durante el saque, estimándose que no han cambiado de posición aunque realicen pequeños movimientos de pies que no afecten a la posición inicial. De forma similar, en el pádel adaptado el jugador al servicio no puede cambiar su posición de saque con movimientos o giros y no se considerará cambio en la misma cuando se produzcan ligeros movimientos en las ruedas de la silla.

Los jugadores de pádel, en el saque, deben golpear la pelota por debajo de la cintura. En el caso del pádel en silla de ruedas, el jugador debe hacerlo por debajo de los hombros.

Durante el saque del pádel el jugador que sirve no puede tocar con los pies la línea de saque ni la imaginaria continua de la línea central. En el pádel adaptado esta norma se aplica a las ruedas delanteras de la silla de ruedas, es decir, que éstas deben estar tras las líneas de saque y central.

Si un jugador tiene dificultades para realizar el saque con la mano puede utilizar la raqueta para botar la pelota.

Si es necesario ajustar o reparar silla de ruedas durante el juego el tiempo puede pararse más de 20 minutos y los reajustes no superarán los 10 minutos.

Si los cambios de pista plantean dificultades importantes para los jugadores en silla de ruedas, el árbitro decidirá la frecuencia de los mismos.

MAÑANA VIERNES 6 DE ENERO DESDE LAS 19 HORAS: EXHIBICIÓN EN LA CURVA PÁDEL DE LA CIUDAD DE ROQUE PÉREZ

El Municipio de Roque Pérez, a través de las áreas de Deportes, Discapacidad y Salud, acompaña y promueve la realización de una exhibición de pádel adaptado en silla de ruedas, una propuesta que va más allá de lo deportivo y se convierte en una acción concreta de inclusión, accesibilidad y garantía de derechos.

Viernes 6 de febrero de 19 a 21 horas en la cancha central de La Curva Pádel, ubicada en Sarmiento y Acceso Jorge Dalto.

La jornada estará a cargo de Nicolás Viera, Jorge Gerstner, Emiliano Huebra y Alberto Filippa, referentes del pádel adaptado, quienes compartirán una exhibición abierta a vecinas y vecinos.

El deporte inclusivo transforma realidades: garantiza el derecho a participar en igualdad de condiciones, promueve la salud física y mental, elimina barreras y fortalece vínculos comunitarios.

Desde el Municipio de Roque Pérez se agradece especialmente a Luciano y Marcos de La Curva Pádel por su predisposición y compromiso para hacer posible esta iniciativa.

Estas acciones reafirman el compromiso del Municipio de Roque Pérez con una sociedad más inclusiva, accesible y justa, donde el deporte sea un derecho para todas y todos.-

Con información de: pateandolimites.com

