LLEGA A PINAMAR EL FESTIVAL INTERNACIONAL DE CINE DE BUENOS AIRES Desde mañana jueves hasta el domingo inclusive, los vecinos y vecinas de Pinamar, y los turistas que visiten la localidad, podrán disfrutar de la programación de cine independiente. Organizado por el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, en colaboración con la Municipalidad de Pinamar, comienza el BAFICI Itinerante. Se realizará del 21 al 24 de julio en el Teatro de la Torre, Constitución 687, Pinamar. Esta versión tiene como objetivo llevar parte de la programación del festival a otras ciudades de Argentina. Quienes asistan podrán participar además de un sorteo para dos personas con estadía, pasajes ida y vuelta a la Ciudad de Buenos Aires para disfrutar del BAFICI 2023. «BAFICI es el festival de cine independiente más importante de la región y es una gran oportunidad para disfrutar películas nacionales y de todas partes del mundo, para todas las edades. Estas vacaciones de invierno se podrá disfrutar en Pinamar una selección de este festival de manera gratuita”. Enrique Avogadro, ministro de cultura de la ciudad de Buenos Aires. El BAFICI Itinerante se realiza desde 1999, cuando tuvo lugar la primera edición del festival, por la necesidad de generar espacios alternativos de exhibición en ciudades de todo el país a las que no llega esa oferta cinematográfica a las carteleras comerciales. El detalle de toda la programación El jueves 21 de julio, a las 17:30 será la apertura con la proyección de El ascenso y caída del Chop Chop Show, de BAFICITO (la sección específicamente creada para la infancia), presentada por el director artístico de BAFICI, Javier Porta Fouz, el secretario de cultura de Pinamar, Eduardo Isach junto con Diego Labat, director del film. A las 19:40, el público podrá ver Vas-tu reconocer? (ATP), y a las 21, El Monte (+18). El Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires que comanda Rodríguez Larreta convoca a los directores nacionales para que puedan presentar sus películas y tener un espacio de conversación con los asistentes a cada sede de BAFICI itinerante. Posibilitando de esta manera el encuentro de público de todo el país con los creadores de los largo y cortometrajes. El viernes 22 de julio a las 16 se proyectará Tarsilinha (BAFICITO) y a las 19, Lavandería Nancy Sport (ATP). A las 21 se podrá ver el Programa de Cortos BAFICI +18 donde se proyectará: La visita, Soñé que carneaban a Tom presentada por Martín Slipak, One Night Somewhere, Bagatelle, Леденец, Macadam, Hoy Empieza Otra Vez y Viejas que hierven presentada por Violeta Tapia. El sábado 23 de julio se proyectará a las 16 el Programa de cortos Can Can y Zaramella (BAFICITO); a las 19, Clementina (ATP) presentada por Agustín Mendilaharzu y Constanza Feldman; y a las 21, La Mif (+18). Y el domingo 24 de julio a las 16 se proyectará El gigante egoísta (BAFICITO). A las 19, se podrá ver Programa de Cortos BAFICI ATP donde se proyectará: Ahora ya sé dónde encontrarte, Action, Falos, EnriqueTa, Una habitación simple, Too Big Drawing, Será que ya es primavera, La vera storia della partita di nascondino più grande del mondo. A las 21, se proyectará Le Prince (+18). Los asistentes del BAFICI itinerante podrán participar de un sorteo para dos personas con estadía, pasajes ida y vuelta a la Ciudad de Buenos Aires para disfrutar del BAFICI 2023. Sobre el Festival El Buenos Aires Festival Internacional de Cine Independiente (BAFICI) es un evento cultural que contribuye a mejorar y a transformar los modos de ver y de hacer cine en Argentina. La diversidad y el riesgo estético de su programación y la posibilidad que ofrece de aproximar espectadores, críticos y cineastas a las nuevas tendencias del cine del presente y del futuro fueron haciendo crecer su relevancia en nuestra ciudad y en todo el mundo cinematográfico. Uno de los principales objetivos del festival es transmitir ese poder de transformación más allá de las ediciones que transcurren en la Ciudad de Buenos Aires.