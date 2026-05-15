14 de mayo de 2026

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LLA convocó a una sesión para el 20 de mayo: tratarán la quita de subsidios al gas y la ley de Hojarasca

Redacción 3 horas atrás

El bloque de la Libertad Avanza en Diputados convocó a una sesión para el próximo 20 de mayo para tratar la “Ley de Hojarasca”, quita de subsidios al gas y tratados.

La solicitud, firmada por el jefe de la bancada, Gabriel Bornoroni, se da luego de que la oposición bajará la sesión de este jueves, donde buscaba interpelar al jefe de Gabinete, Manuel Adorni.

El proyecto de Hojarasca busca derogar leyes obsoletas. Es impulsado por el ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger.

La sesión también incluirá tratados internacionales con Costa Rica, Polonia, Serbia, Chile e Italia.

Noticias Argentinas.-

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