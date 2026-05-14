Importante reunión del Ejecutivo con Educación en Roque Pérez

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El intendente municipal de Roque Pérez, Maximiliano Sciaini, mantuvo una importante reunión con autoridades educativas y funcionarios municipales para avanzar en una solución ante la presencia de arsénico en el agua de los establecimientos educativos del distrito.

Del encuentro participaron el secretario general, Nahuel Tolosa; el director de Gestión de Compras, Pablo Bruno; el jefe Distrital de Educación, Mariano Campos; el director de Asuntos Educativos, Jonathan Bustos; la presidenta del Consejo Escolar, María José Tossi; y los consejeros escolares Nancy López y Mariano Galdara.

Desde el Consejo Escolar informaron que, tras tomar conocimiento de la situación vinculada a la presencia de arsénico en el agua, se realizaron análisis en todas las escuelas rurales del distrito de Roque Pérez, donde se detectó presencia de este componente. En cuanto a la planta urbana, ya se conocía previamente la existencia de arsénico en el agua corriente.

La problemática fue tratada durante una reunión mantenida entre el director de Consejos Escolares, Alejandro Perrone, el presidente de ABSA, Hugo Jorge Obed y el subsecretario de Infraestructura Escolar, Ariel Lambezat, se acordó implementar una prueba piloto en dos instituciones educativas mediante la colocación de filtros especiales, con el objetivo de evaluar su funcionamiento y el impacto de la medida.

En caso de obtener resultados positivos, la Provincia enviaría la partida presupuestaria correspondiente para la adquisición de filtros destinados a las instituciones educativas del distrito. Los dispositivos serán colocados en la EP N°21 y la EP N°24, donde se realizará el correspondiente testeo.

Esta decisión se tomó por ser la manera más rápida y viable para garantizar y sostener el agua segura en los establecimientos educativos del distrito.-

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