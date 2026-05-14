Londres tendrá un museo dedicado a The Beatles en la histórica azotea de Savile Row

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El edificio donde la banda ofreció su último recital en vivo abrirá al público en 2027 con archivos, recuerdos y una recreación del estudio de Let It Be.

La histórica sede de Apple Corps, en el número 3 de Savile Row de Londres, se convertirá a partir de 2027 en un museo dedicado a The Beatles, el primero consagrado al grupo en la capital británica. El espacio llevará el nombre de The Beatles en Savile Row y permitirá recorrer el edificio donde la banda grabó parte de Let it Be y ofreció su célebre último concierto en vivo sobre la azotea.

El anuncio fue realizado a través del sitio oficial del grupo y cuenta con el respaldo de Paul McCartney, quien calificó la iniciativa como una idea “fantástica”. Según explicó el músico, muchos turistas visitan lugares emblemáticos vinculados al cuarteto de Liverpool, como Abbey Road, aunque sin posibilidad de ingresar a los estudios de grabación.

El futuro museo incluirá una recreación del estudio original donde se registró Let It Be, además de materiales de archivo y exposiciones de Apple Corps. El recorrido culminará en la famosa terraza desde donde John Lennon, Paul McCartney, George Harrison y Ringo Starr ofrecieron en 1969 un recital improvisado que se extendió durante 42 minutos antes de que la policía interviniera tras las quejas de vecinos por el ruido.

Durante aquella actuación, que quedó inmortalizada en el documental Let It Be, la banda interpretó canciones como Get Back, Don’t Let Me Down y I’ve Got a Feeling. El director Michael Lindsay-Hogg, responsable de filmar el concierto, recordó que algunos integrantes dudaban sobre realizar la presentación, aunque finalmente Harrison impulsó la idea.

Además de objetos y recuerdos vinculados al grupo, el museo contará con una tienda temática y abrirá desde este lunes el registro online para acceder a futuras entradas.

El director ejecutivo de Apple Corps, Tom Greene, señaló que la iniciativa busca recuperar el “hogar espiritual” de la banda. También adelantó que las barandas originales de la azotea se mantienen intactas desde aquel recital de 1969 y formarán parte central de la experiencia.

Formados en Liverpool en 1960, los Beatles vendieron más de 600 millones de discos en todo el mundo y marcaron un antes y un después en la música popular contemporánea.

La ciudad de Liverpool ya alberga dos museos dedicados al grupo: The Beatles Story, que incluye una réplica del club The Cavern, y el Museo de los Beatles de Liverpool, centrado en objetos personales y memorabilia de los cuatro músicos.

Al mismo tiempo, McCartney y Ringo Starr —los dos integrantes vivos de la banda— lanzaron recientemente el sencillo Home To Us, junto a Chrissie Hynde y Sharleen Spiteri. Además, McCartney publicará a fin de mes un nuevo álbum de estudio titulado The Boys of Dungeon Lane, inspirado en sus recuerdos de infancia en Liverpool.

El proyecto se lanzará en paralelo con otro gran homenaje audiovisual a la banda: las cuatro películas biográficas dirigidas por Sam Mendes, previstas para estrenarse en 2028 y enfocadas individualmente en cada integrante del grupo de Liverpool.

El setlist del concierto de la terraza de los Beatles (1969) fue el siguiente:

«Get Back» (toma uno) «Get Back» (toma dos) «Don’t Let Me Down» (toma uno) «I’ve Got a Feeling» (toma uno) «One After 909» «Dig a Pony» «God Save The Queen» – Jam (arreglos por The Beatles) «I’ve Got a Feeling» (toma dos) «Don’t Let Me Down» (toma dos) «Get Back» (toma tres)

Noticias Argentinas.-

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