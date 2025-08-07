Lilia Lemoine le pidió a Victoria Villarruel que “renuncie” y “siga” un proyecto en su “propio nombre”

Haz clic para enviar un enlace por correo electrónico a un amigo (Se abre en una ventana nueva)

La diputada libertaria Lilia Lemoine le pidió a la vicepresidenta Victoria Villarruel que “renuncie” a su cargo y “siga” un proyecto político en su “propio nombre”, al hacerse eco de la denuncia que la titular del Senado presentó en la Justicia por “intimidación pública” y “amenazas”.

“Renunciá, Victoria. Seguí tu proyecto político con (Guillermo) Moreno. Presentate a elecciones y ganá por tu propio nombre, ¿o no confiás en tu popularidad y la habilidad de tus asesores?”, expresó Lemoine desde sus redes sociales.

La legisladora le reclamó a Villarruel “no usar más el Senado y su posición para perjudicar al Gobierno” y al presidente” Javier Milei, por lo que llamó a que “demuestre honor”.

Lemoine se hizo eco desde sus redes de la denuncia de la vicepresidenta del lunes último en Comodoro Py por “amenazas con armas o anónimas”, “intimidación pública”, “instigación a cometer delito” y “asociación ilícita”, entre otros delitos de los que habría sido víctima.

La causa recayó en el Juzgado Criminal y Correccional Federal 11, que subroga el magistrado Sebastián Casanello, y es por “amenazas con armas o anónimas”, “intimidación pública”, “instigación a cometer delito” y “asociación ilícita”, entre otros delitos.

En tanto, en otro expediente, la vicepresidenta denunció al periodista Javier Negre, uno de los propietarios de La Derecha Diario, por “intimidación pública, amenaza de rebelión y otros atentados contra el orden público”, en una causa que quedó radicada en el Juzgado Federal número 7, también a cargo de Casanello.

Noticias Argentinas.-

