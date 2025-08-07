Habló Julieta Prandi tras declarar contra su ex: “Pido una condena de 20 o 30 años de cárcel”

La conductora Julieta Prandi afirmó que sufrió violencia verbal y física por parte de su ex marido Claudio Contardi, acusado de abuso sexual agravado, y pidió una condena «de 20 o 30 años de cárcel» para el imputado: «Eso me dejaría muy conforme».
«Me siento muy aliviada», precisó la actriz en diálogo con la prensa tras declarar en los Tribunales de Campana.
Noticia en desarrollo…
Noticias Argentinas.-
