7 de agosto de 2025

Habló Julieta Prandi tras declarar contra su ex: “Pido una condena de 20 o 30 años de cárcel”

Redacción 5 horas atrás

La conductora Julieta Prandi afirmó que sufrió violencia verbal y física por parte de su ex marido Claudio Contardi, acusado de abuso sexual agravado, y pidió una condena «de 20 o 30 años de cárcel» para el imputado: «Eso me dejaría muy conforme».

«Me siento muy aliviada», precisó la actriz en diálogo con la prensa tras declarar en los Tribunales de Campana.

Noticia en desarrollo…

