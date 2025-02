La noticia de su apoyo a $LIBRA y su posterior retractación se difundió rápidamente en redes sociales y medios. El presidente afirmó que, tras indagar sobre las implicancias del proyecto, decidió “no seguir dándole difusión”. Esta retractación dejó muchas preguntas sin respuesta, ya que el mismo Milei había respaldado públicamente el proyecto, incluso compartiendo dos enlaces a su sitio web y a su token. La comunidad y varios actores políticos comenzaron a especular sobre un posible “rug pull” —un fraude en el que los desarrolladores de una criptomoneda atraen a inversores para luego retirar abruptamente los fondos, dejando los tokens sin valor.

El caso generó más inquietud en redes. Esta mañana, múltiples usuarios de la red social Xdenunciaron maniobras de estafa. Uno de ellos, el usuario Beanie, afirmó:

“This is Julian Peh, the Singapore based CEO of KIP Protocol. He stole over $100Mfrom us yesterday in a $4B rug of the Javier Milei promoted $LIBRA token. Also involved is his partner, Dr. Jennifer Dodgson.”

Esta declaración se difundió en el contexto de las acusaciones sobre la gestión del proyecto y la promoción del token $LIBRA.

La difusión generó preocupación en redes y en el sector financiero. Varios usuarios alertaron sobre la posibilidad de un “rug pull”, situación en la que los desarrolladores retiran fondos de forma repentina. En el lapso en que estuvo activo el mensaje, se reportaron pérdidas millonarias para algunos inversores.

El proyecto y la criptomoneda han sido vinculados a KIP Protocol, una infraestructura Web3 para inteligencia artificial. KIP Protocolanunció su Token Generation Event el 10 de diciembre de 2024 y ha recaudado fondos que superan los 10 millones de dólares, con la participación de inversores internacionales como B.Army (Vietnam), CSP DAO (EMEA), MQdao, Spicy Capital (Latinoamérica), Skyvision Capital (Hong Kong) y Purechain Capital (Reino Unido).

El director ejecutivo del protocolo KIP Protocol, Julian Peh, está vinculado a esta operación a través de su participación en el desarrollo de este tipo de proyectos Web3. Con más de 20 años de experiencia, Peh cuenta con un amplio historial de inversiones y emprendimientos en el ámbito de la inteligencia artificial y la criptomoneda. Según su declaración en una entrevista, su objetivo con el KIP Protocol es descentralizar la propiedad digital de los creadores de inteligencia artificial, lo cual, según sus palabras, contrarrestaría el poder de los gigantes tecnológicos. Sin embargo, la reciente situación del $LIBRA, en la que Peh está indirectamente involucrado, plantea serias dudas sobre la transparencia y la legitimidad de los proyectos tecnológicos que promueve.

Peh, en declaraciones previas a medios, indicó que su protocolo KIP Protocol tiene como misión fortalecer la economía digital de América Latina a través de la descentralización de la inteligencia artificial. Sin embargo, esta situación ha dejado entrever una serie de inconsistencias y problemas de comunicación sobre el impacto real de su trabajo en la región. De hecho, las relaciones previas entre Peh y el presidente Milei, incluida una reunión personal, resaltan la cercanía de ambos en el contexto de la adopción de la tecnología blockchain en Argentina.

Por otro lado, la Dra. Jennifer Dodgson, directora de Inteligencia Artificial en KIP Protocol, también está involucrada en el protocolo, respaldando la creación de un ecosistema competitivo de IA descentralizada. Dodgson, con un doctorado en análisis cualitativo y políticas, ha trabajado durante más de 10 años en consultoría para gobiernos y grandes empresas, pero su vinculación con el protocolo KIP Protocol ha sido cuestionada en relación con el manejo ético de proyectos que involucren grandes inversiones de capital.

El gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires también ha estrechado lazos con el Protocolo KIP, al invitarlo a formar parte de su comité blockchain. Este movimiento refuerza la posición de KIP Protocol en América Latina, abriendo puertas a nuevos desarrollos y, según las declaraciones de Peh, proyectando a Buenos Aires como un centro de innovación para el futuro de la inteligencia artificial descentralizada.

Sin embargo, la reciente controversia alrededor de $LIBRA y la retirada de respaldo por parte de Milei dejan claro que el proyecto, en sus múltiples facetas, presenta serios riesgos. Con la participación activa de figuras como Julian Peh y Jennifer Dodgson en proyectos de alto perfil, es crucial que los reguladores y el público general exijan una mayor transparencia y rendición de cuentas en cuanto a los riesgos involucrados en inversiones tecnológicas promovidas por figuras políticas.

En una entrevista con el programa Conflicto de intereses de Radio 10, Maximiliano Ferraro, Diputado por la Coalición Cívica, profundizó sobre lo que había adelantado previamente en su posteo en X. Según él, «estamos en conversaciones con varios diputados de distintas bancadas parlamentarias para abordar un hecho gravísimo y escandaloso por parte del Presidente de la Nación. Este hecho tiene que ver con una gran estafa Ponzi, algo que no es nuevo, ya que es la segunda vez que lo realiza. Pero esta vez, lo hizo ejerciendo la primera Magistratura de la Nación, la Presidencia de la Nación«.

En su intervención, Ferraro consideró que lo que corresponde es la creación de una comisión investigadora que determine responsabilidades y deslinde las posibles culpabilidades. Según él, «el presidente, durante más de cinco horas, lanzó y respaldó una criptomoneda que denominó Libra. En menos de dos horas, esa criptomoneda movilizó miles de millones de dólares. Estamos hablando de 1.500 millones de dólares que se encontraron en tres cuentas y, luego, en diez».

Ferraro concluyó diciendo: «No podemos dejar pasar por alto lo sucedido, porque estamos ante lo que podría ser una violación de la Ley de Ética Pública, específicamente el artículo 19 de la Ley de Administración Financiera, el artículo 265 del Código Penal, además de posibles cargos por manejo de información privilegiada y tráfico de influencias. Estos hechos podrían estar relacionados con delitos como estafa, defraudación y lavado de activos».

En resumen, el intento de Milei de impulsar la economía local a través de criptomonedas ha sido una decisión polémica que podría tener repercusiones mayores. El colapso de $LIBRA y la vinculación de altos funcionarios con proyectos poco claros obligan a repensar la seguridad y la viabilidad de estas iniciativas tecnológicas en Argentina. Sin una investigación más profunda, el futuro de este tipo de emprendimientos podría estar marcado por el desengaño y el riesgo para miles de argentinos.

