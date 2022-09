¿Le robaron las ruedas a la Flecha de Plata de Fangio? La verdad detrás de la imagen que se viralizó en medio de la crisis de los neumáticos

Una réplica del mítico vehículo con el que el Chueco fue bicampeón mundial apareció sin las ruedas delanteras y en las redes denunciaron que fueron hurtadas.

Este martes se viralizó una noticia en las redes sociales con una foto de una réplica de un auto de Juan Manuel Fangio al que supuestamente le robaron las ruedas, en medio de la crisis de neumáticos que afecta al país. Sin embargo, Infobae pudo averiguar la verdad de lo ocurrido cerca de Balcarce, la tierra del Chueco y donde se ubica la reproducción del vehículo. Si bien faltan los neumáticos, no tuvo nada que ver con la problemática de las cubiertas.

Fangio es sinónimo de Balcarce y los vecinos de la ciudad bonaerense tienen en el Chueco a su máximo orgullo. Pero también en esa zona de la provincia hay una fuerte influencia del campeón mundial de Fórmula 1. Es así que en el cruce de la Ruta 2 y el ingreso a Coronel Vidal, localidad ubicada a 67 kilómetros de la tierra del piloto argentino más grande de todos los tiempos, se puso un monumento con una reproducción en escala 1-1 del Mercedes W196, auto que usó el Quíntuple para lograr dos de sus títulos en 1954 y 1955.

Un tributo igual hay en el ingreso a Balcarce y ambas reproducciones fueron hechas por el museo de Fangio. Esas réplicas son mantenidas por colaboradores de la entidad que guarda las reliquias del Chueco. El foco ocurrió en el que se ubica en Coronel Vidal y fue el primer dato que refutó la falsa noticia, que indicó que el hecho fue en el acceso a Balcarce.

Juan Manuel Fangio ganando el GP de Suiza de 1954 con la Flecha de Plata (Mercedes). Juan Manuel Fangio ganando el GP de Suiza de 1954 con la Flecha de Plata (Mercedes).

La emblemática Flecha de Plata apareció sin dos de sus ruedas y la versión que circuló en las redes apuntó a que fueron robadas y vinculando el tema con la falta de neumáticos. Sin embargo, este medio pudo chequear que se trató de otro tema.

Para tener precisiones, Infobae habló con Mauricio Parra, quien trabaja en el área de prensa del Museo Juan Manuel Fangio de Balcarce y afirmó que “las ruedas faltan, pero no por la versión que circuló en las redes. Hace cuatro meses y medio que las están reparando porque fueron vandalizadas. Fue por roturas, no por hurto. No se las robaron y aparte son gomas de plástico. Las tiene la persona que nos mantiene el monumento, pero aún no pudo terminar ese trabajo”.

Este medio también pudo saber que el hecho de vandalismo, ocurrido hace varios meses, habría sido a cargo de dos personas. Cuando los vecinos de Coronel Vidal vieron los daños se comunicaron con el Museo de Fangio y se retiraron los neumáticos.

El equipo Mercedes a pleno en 1955. A la izquierda de Fangio, uno de sus compañeros, Sir Stirling Moss (Archivo CORSA). El equipo Mercedes a pleno en 1955. A la izquierda de Fangio, uno de sus compañeros, Sir Stirling Moss (Archivo CORSA).

La imagen del Mercedes sin las ruedas causó impacto debido a lo que representan las Flechas de Plata y el valor simbólico, más allá de tratarse de una réplica. Lo cierto es que en un tiempo las dos ruedas volverán al auto y los vecinos de Coronel Vidal y sus visitantes podrán ver el monumento con su tren delantero en buenas condiciones.

Con la Flecha de Plata el Chueco logró ocho triunfos en 1954 y 1955, un tercio del global de sus victorias. El monoposto reproducido es la versión sin carenado que usó la escudería alemana en aquellos años y es un ícono de la Máxima. Por ejemplo, en julio de 2013 se subastó en el Festival de la Velocidad de Goodwood el auto con el chasis número 00006/54 que usó Fangio en 1954. El dueño lo pagó 29,6 millones de dólares.

Fangio corrió en la F1 entre 1950 y 1958 y logró sus otros tres títulos con escuderías italianas: en 1951 (Alfa Romeo), en 1956 (Ferrari) y 1957 (Maserati). Logró 24 triunfos sobre 51 carreras disputadas y todavía conserva el mejor promedio ganador de la historia de la Máxima con un 47,05 por ciento de efectividad.

