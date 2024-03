Las nuevas tecnologías que catapultan el sector del juego online

El juego online es un compañero de vida habitual de la población argentina. Se calcula que, en el país,

aproximadamente 19 millones de personas se conectan a su dispositivo inteligente de forma recurrente para llevar a

cabo una práctica vinculada al entretenimiento más puro. Y es que estamos hablando de un sector que crece año tras

año y, lejos de descartar las novedades y quedarse con aquello que ya le funciona, constantemente aplica las nuevas

tecnologías para seguir avanzando como pueden ser los contenidos en tres dimensiones, la conexión a la nube o la

emisión en vivo.

Un ejemplo de ello es la conocida como inteligencia artificial, una de las palabras de moda del último lustro, y que en

este campo se hace servir para dar servicio a los usuarios de distintas maneras. Un ejemplo de ello es la atención al

cliente a través de un chatbot, pero también tiene su peso en materia de seguridad, analizando y monitorizando

cualquier actividad dentro de un juego o plataforma en busca del fraude y otras amenazas. A su vez, centrada en la

experiencia más pura, ofrece la personalización del contenido y ayuda a los diseñadores a desgranar la información

importante para la posterior creación.

Varias formas de entretenerse

Uno de los fenómenos que mejor acogida han tenido en la red es el juego en vivo, que bebe directamente de lo que se

conoce popularmente como streaming o emisión en directo. En casos concretos, como puede ser el del casino online,

encontramos varias propuestas que usan este método para conectar directamente con el jugador y trasladarlo a un

ambiente idóneo para la actividad. Lo comentado se experimenta, sobre todo, con el clásico de la ruleta, que en su

versión virtual también ha migrado sus modalidades más populares como la europea y americana.

Las animaciones en 3D también son un recurso que se ha popularizado mucho en los últimos tiempos. Aparecen en

grandes producciones de animación y, aunque los personajes siguen incrustados en la pantalla, da la sensación de que

hay cierta profundidad en la escena. Roblox, uno de los fenómenos del momento en esta industria, es un buen ejemplo

de ello, aunque también podemos ver otra tipología de títulos como Minecraft que, pese a los bloques de construcción

basados en píxeles, también lo usa; o Subway Surfers, una de las apps para celulares más descargada en todo el mundo.

Buscar la integración total del usuario es uno de los objetivos que buscan aquellos que se dedican a crear

experiencias de juego. Una de las tecnologías que va acorde con estas intenciones es la realidad virtual, que se ha

intentado en muchos ámbitos con resultados distintos. En el campo que nos ocupa, grandes compañías como Sony con

PlayStation han apostado muy fuerte por este método y han lanzado creaciones tecnológicamente muy interesantes

que todavía no han sido totalmente normalizadas entre el gran público, debido a diferentes condicionantes como el

precio o la limitación de uso.

Más facilidades para el jugador

La computación en la nube es un aspecto tecnológico destinado a marcar el futuro, pues se trata de dar respuesta a

las demandas de los internautas con servicios de forma remota. Sectores como el transporte o la seguridad ya lo están

usando, y el juego no es una excepción. Actualmente, existen opciones de entretenimiento, ya sean para videoconsola o

títulos de casino en línea, que no requieren descarga alguna. Desde cualquier lugar, entrando al sitio web que

corresponda y disponiendo de una conexión a internet adecuada, es posible consumir ese producto digital sin ningún

tipo de dificultad.

Vinculado a la ciberseguridad y la privacidad, cabe mencionar también cómo han evolucionado los diferentes métodos

de pago, fundamentales para aquellas actividades que reclaman de una transacción. Aunque se mantienen los clásicos,

como las transferencias o las tarjetas de crédito o débito, el mundo del entretenimiento más puro ha abierto la puerta a

otras formas como las pasarelas de pago, las billeteras virtuales y hasta incluso podemos encontrar ejemplos que

acogen las monedas virtuales. Todo movimiento es encriptado, seguro y verificado.