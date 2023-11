Las Nenas de Sandro llamaron a votar por Sergio Massa: «Nos sumamos a las swifties y las Armys de BTS»

Las nenas de Sandro volvieron a estar en el centro de la escena por un particular motivo. Resulta que decidieron no mostrarse neutrales de cara al próximo balotaje que definirá los destinos del país durante los próximos cuatro años y se posicionaron del lado de Sergio Massa. Lo hicieron a través de un comunicado que difundieron en redes sociales: «Desde nuestro Club de Fans, Las Nenas del Fuego, entendiendo que no podemos mantenernos neutrales porque la Patria está en peligro, y por eso, sumandonos a las swifties y las Armys de BTS, queremos manifestar nuestra postura frente a los candidatos que competirán en domingo 19 de noviembre en la segunda vuelta electoral» comenzaron. «Por comprensión histórica, por mandato popular y siendo quienes plantamos la semilla para todas las generaciones fandoms del país, queremos vivir en una sociedad justa y soberana, sin violencia, con educación pública de calidad y un sistema de salud gratis para cada nena de Sandro que habite el suelo argentino, así lo hubiera querido Él, un país inclusivo donde para acceder a un trasplante no haya que comprar un órgano» agregaron. «Tenemos que volver a ser ese país donde la familia se reúne el domingo al mediodía Y disfruta un almuerzo en paz, Sandro hoy estaría levantando las banderas de la justicia social y sobretodo de La Unidad Nacional, por eso es que como fandom, Las Nenas llamamos a votar a

Sergio Tomás Massa» concluyeron el escrito sobre una placa blanca ilustrada con rosas rojas, fiel al estilo del ídolo musical.