Las empresas de Elon Musk demandan a Apple y OpenAI por presunto esquema anticompetitivo

Dos empresas de Elon Musk demandaron el lunes a Apple y OpenAI, acusándolas de “perpetrar su plan anticompetitivo” para mantener monopolios en los mercados de teléfonos inteligentes e IA generativa.

La demanda fue presentada por la startup de IA de Musk, xAI, y la plataforma de redes sociales X, ante el Tribunal de Distrito de Estados Unidos para el Distrito Norte de Texas, informó la agencia de noticias Xinhua.

En el escrito se señala que, en junio de 2024, Apple y OpenAI anunciaron que Apple integraría ChatGPT de OpenAI en el sistema operativo del iPhone.

El acuerdo de exclusividad entre Apple y OpenAI convirtió a ChatGPT en el único chatbot de IA generativa integrado en el iPhone.

“Esto dificulta que los competidores del chatbot de IA generativa de ChatGPT y las superaplicaciones impulsadas por chatbots de IA generativa escalen e innoven… Apple tomó medidas adicionales para proteger su monopolio en smartphones y dar preferencia a OpenAI, restando prioridad a las aplicaciones de chatbots de IA generativa y superaplicaciones de la competencia en su clasificación de la App Store, y alargó los procesos de revisión de aplicaciones de la App Store para dichos competidores”, afirma la denuncia.

Señala que xAI y X se vieron perjudicadas por esta conducta, que ya les causó daños significativos que ascenderán a miles de millones de dólares estadounidenses en pérdidas combinadas de ventas y valor empresarial.

A principios de este mes, Musk amenazó a Apple con “acciones legales inmediatas”, afirmando en una publicación en X que el gigante de los smartphones se está comportando de una manera que “impide que cualquier empresa de IA, aparte de OpenAI, alcance el número 1 en la App Store, lo que constituye una clara violación antimonopolio”.

Un portavoz de Apple afirmó en un comunicado que la App Store fue diseñada para ser “justa y libre de sesgos” y que presenta “miles de aplicaciones mediante gráficos, recomendaciones algorítmicas y listas seleccionadas por expertos con criterios objetivos”.

Noticias Argentinas.- Foto:

Elon Musk y su hijo.

Fotografía: Agencia Noticias Argentinas/Xinhua.-

