Las confesiones de Christine GZ sobre su relación con Colapinto: de la salida que compartieron a qué se dice de Franco en los boxes

Christine GZ, la periodista española que causó furor por sus divertidas entrevistas junto a Franco Colapinto, dio detalles de la relación que mantienen y reveló que fueron a jugar al pádel. Además, la popular piloto de rally y off-road contó cómo ven en boxes al argentino y qué tiene que pasar para asegurarse un lugar en la Fórmula 1 la próxima temporada.

“Fue muy divertido, ya lo ven, es tan amable tan natural que se ríe por todo. El otro día fuimos a jugar al pádel. Son todos, él y sus managers, muy buena gente. Es increíble encontrarse a gente así en la Fórmula 1, que sabemos es un mundo muy estricto y complicado. Ver este tipo de gente que entra que es tan como nosotros, es bueno”, destacó Christine Giampaoli Zonca en diálogo con el programa Despistados por DeporTV.

“Nosotros somos muchísimos periodistas en la misma fila y todos tenemos que preguntar algo diferente, es complicado conectar con ellos. Él siempre dice lo que piensa, con su palabra muy genuina, así que es muy fácil conectar con él”, continuó Christine GZ, quien contó algunas perlitas de sus últimos encuentros.

“El otro día después de Singapur él estaba súper cansado tras una carrera tan dura, de tanto calor y humedad. En coche hacía 57 grados y él pobre vino a la entrevista reventado. No podía ni escuchar casi. Nos comentó que no había bebido nada, porque no sabía tomar agua todavía. Y cuando tomó era tan caliente y asquerosa que le dolía el estómago”, precisó.

La presentadora y reportera de televisión española, además es una piloto de carreras que compite en torneos de rally y off-road. Desde 2021 participó en la Extreme E, habiendo competido para varios equipos. Por este motivo, es más que una palabra autorizada para describir el momento que vive Franco Colapinto. En este punto, Christine GZ contó qué se dice del argentino en boxes: “Solo se oyen cosas buenas. Todo el mundo lo está viendo, está aguantando y lo hace mejor que su compañero (Alexander Albon) que es un chico que tiene muchísimos años en la Fórmula 1, un veterano”.

Sobre qué tiene que hacer para asegurarse una butaca en la Máxima la temporada próxima, agregó: “La cosa está apretada para el año que viene. Ojalá siga igual así demuestra que él se merece estar ahí. Hay muchos rumores por el único asiento que hay el próximo año, si él demuestra este año tener esa misma constancia, sin contar la largada de Singapur que fue espectacular, eso da hasta un punto más, y acaba de entrar. Hay muchos rumores, pero creo que todo el mundo habla de lo mismo que es que ojalá esté ahí el año que viene”.

Por último, la periodista española se refirió a la revolución por Franco Colapinto y contó una anécdota con dos argentinos que pinta de cuerpo entero lo que provocó el piloto de 21 años. “Me encuentro gente esperando a los pilotos, y todos me preguntan por Franco. Es buenísimo. El otro día me paré a hablar con dos argentinos que me contaban que jamás en su vida habían visto una carrera de Fórmula 1 y sacaron boletos para ir a verlo a Singapour desde Argentina. Increíble”.

Gentileza Infobae. Deportv.-

Video de una entrevista de la periodista al piloto argentino.