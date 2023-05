Larreta y Santilli mostraron su fortaleza con referentes PRO del Conurbano

En medio de las turbulencias de la interna PRO, el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, y el precandidato a gobernador bonaerense, Diego Santilli, alinearon a su batallón de dirigentes del Conurbano. La cita tuvo lugar en Esteban Echeverría, donde el postulante a la Casa Rosada y el diputado nacional amarillos reunieron a una treintena de “sin tierra”, bajo el lema “Prepararse para gobernar”. Con las ausencias anunciadas de los referentes de San Fernando y Tigre, Agustina Ciarletta y Segundo Cernadas, el sector interno del partido amarillo avanzó en la conformación de una propuesta electoral provincial de cara a las elecciones. Allí tuvo una particular presencia el intendente de Tres de Febrero, Diego Valenzuela, coordinador de los equipos técnicos. “Para mi es un orgullo trabajar en equipo con los próximos intendentes del conurbano bonaerense y el futuro gobernador de la provincia de Buenos Aires, que es Diego Santilli”, aseguró Larreta. Y añadió: “Con Diego trabajamos durante más de 20 años y conozco su experiencia y capacidad de trabajo. Demostró una gran gestión de la seguridad, creando una policía desde cero, combatiendo a los narcos ya los delincuentes”. Además, sostuvo que «los bonaerenses lo conocen bien, lo recibieron con los brazos abiertos en cada uno de los 135 municipios, lo eligieron en 2021 y lo van a volver a hacer este año”. Al finalizar el encuentro, el jefe de Gobierno porteño aseguró: «Nos estamos preparando para gobernar este país y para recuperar una educación pública de calidad, que es el futuro, para devolverle a la gente la paz a partir de la seguridad, que hoy es un flagelo. Para cada tema tenemos un plan y tenemos la convicción de llevar adelante un cambio y de que podamos vivir mejor”. “Se de la angustia que están viviendo hoy, pero la contracara es la esperanza de que juntos vamos a construir un país mejor”, agregó. En referencia a los lineamientos económicos, entre otras medidas mencionó: “Voy a bajar la inflación como parte de un plan de desarrollo. Primero, dejando de gastar más de lo que tenemos; segundo, dejando de emitir; y tercero, cerrando la puerta del Banco Central. Y eso, de la mano del aumento de las exportaciones”. Por su parte, Santilli destacó los encuentros liderados por Diego Valenzuela, afirmando que «es muy importante el porqué y el para qué gobernamos”. En tal sentido, explicó que «lo hacemos para prepararnos, para no tener que llegar al 10 de diciembre sin entender cuáles son los problemas”. Acerca de los roces entre candidatos dentro del PRO, el «Colo» consideró que «la competencia es lo más sano” y que “es una etapa de liderazgos, que a esos liderazgos hay que validarlos, y que es la gente la que tiene que decidir quien quiere que sea su próximo gobernador o presidente». Sobre el final, y al ser consultado sobre cómo se sigue después de las PASO con quienes compiten, aseveró: “El que gana, conduce; el que pierde, acompaña”. Los participantes en el encuentro fueron David Zencich (Merlo); Aníbal Asseff (Moreno); Andrés Petrillo (San Martín); Lucas Aparicio (Malvinas Argentinas); Sebastián Neuspiller (Pilar); Max Perkins (San Miguel); Max Pasos (José C. Paz); Mariano Castagnaro (Escobar); Lucas Delfino (Hurlingham); Gastón Di Castelnuovo (Ituzaingó); Héctor Griffini (Luján); Darío Kubar (General Rodríguez); Noelia Ruiz (Mercedes); Anabel Arboledas (Marcos Paz); Marcela Gómez (Navarro); Pablo Valerga (General Las Heras); Walter Ochoa (Suipacha); Héctor “Toty” Flores (La Matanza); Guillermo Viñuales (Lomas de Zamora); Martiniano Molina (Quilmes); Florencia Casamiquela (Florencio Varela); Max Gallucci (Avellaneda); Julián Amendolaggine (Berazategui); Evert Van Tooren (Esteban Echeverría); Pepo Brichta (Ezeiza); Pablo Swar (Berisso); Mauro Arranz (Presidente Perón); Federico Tomazin (San Vicente); Santiago Mc Goey (Cañuelas); Camila Cienfuegos (Brandsen); Martín Fontana (Magdalena) y Juan D´Amico, de Punta Indio. “Prepararse para gobernar” es un espacio lanzado en septiembre de 2022 en un encuentro realizado en San Martín, en el que participaron el ex ministro de Economía bonaerense, Hernán Lacunza, y el intendente de Tres de Febrero, Diego Valenzuela.