Laguna de Lobos: Preocupa la presencia de cianobacterias en aguas bonaerenses: cómo cuidarse de la contaminación

A través del Programa de Gestión Integral de Cianobacterias de la provincia de Buenos Aires y su Sistema de Alerta Temprana, se emitió ayer martes un alerta rojo tras detectar la presencia de cianobacterias en el balneario de Laguna de Lobos y la Laguna Hinojo, partido bonaerense de Trenque Lauquén. En el detalle se advierte que el agua ha tomado un color verde intenso, azul o azul verdoso, con una acumulación extensa de cianobacterias en la superficie, que forma una capa continua de floración consolidada. A su vez, el organismo emitió otro alerta naranja en la laguna de Chascomús y el Río Salado a la altura del Puente de la Ruta 5, Puente de Ladaga y Puente de la ruta 51 en Achupallas del municipio de Alberti. ¿Cómo cuidarse de las Cianobacterias y qué recaudos hay que tener en cuenta? Las cianobacterias, también conocidas como algas verde-azules, son organismos microscópicos. Aunque se les llama «algas», no son plantas, sino que pertenecen al reino de las bacterias. Una de las principales preocupaciones relacionadas con las cianobacterias es la producción de cianotoxinas, compuestos tóxicos que pueden tener efectos perjudiciales en la salud humana, afectando al hígado, al sistema nervioso e incluso a la piel. La exposición a las cianotoxinas puede ocurrir a través del consumo o el contacto directo con agua contaminada por cianobacterias, como ocurre en lagos, embalses o estanques afectados por floraciones de estas bacterias. Por tal motivo, desde el Ministerio de Salud bonaerense recomendaron no utilizar el agua para consumo de forma directa o para higiene personal, alejar a los niños y mascotas hasta que la floración desaparezca. Además, sugirieron evitar el contacto con las manchas verdes y lavarse con agua limpia en caso de entrar al río o laguna. Algunos de los síntomas comunes de la intoxicación incluyen irritación de la piel, erupciones cutáneas, molestias gastrointestinales (como náuseas, vómitos, diarrea) dolor de cabeza, debilitamiento muscular y problemas respiratorios. Por último, se recomienda estar alerta y en caso de sentir olor u observar color en el agua, evitar tomar contacto y consultar en el centro de salud más cercano si se advierte una posible intoxicación. ¿Cómo se cura la intoxicación por Cianobacterias? No existe una cura directa para las cianobacterias, ya que no es posible eliminarlas por completo de un ecosistema acuático o terrestre. Sin embargo, existen medidas preventivas y estrategias de gestión que pueden ayudar a controlar su proliferación y minimizar los impactos negativos que derivan de ella. Algunas acciones para controlar las cianobacterias: • Control de nutrientes: la reducción de nutrientes en los cuerpos de agua puede ayudar a prevenir floraciones de cianobacterias. Esto implica gestionar adecuadamente los vertidos de aguas residuales, utilizar técnicas agrícolas sostenibles y evitar la escorrentía de fertilizantes y contaminantes en los cuerpos de agua. • Gestión de los cuerpos de agua: esto puede incluir el control del flujo de agua, la adición de agentes coagulantes para reducir la disponibilidad de nutrientes, la introducción de especies competidoras o depredadoras de cianobacterias y la implementación de técnicas de oxigenación del agua. • Monitoreo y detección temprana: el monitoreo regular de la calidad del agua es esencial para detectar la presencia de cianobacterias y sus potenciales floraciones tóxicas. Los sistemas de vigilancia pueden ayudar a identificar áreas afectadas y tomar acciones rápidas para mitigar sus efectos. • Educación y concienciación: este aspecto es fundamental. Brindar información a la población sobre los riesgos para la salud, las prácticas adecuadas de uso del agua y las campañas sobre acciones responsables con los cuerpos de agua.