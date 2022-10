La senadora Carolina Losada le respondió al ministro Aníbal Fernández

El ministro de Seguridad, Aníbal Fernández, le pidió a la senadora santafesina, Carolina Losada, que denunciara en la Justicia la acusación que hizo en el programa de Mirtha Legrand, donde aseguró que «en una esquina de Rosario se venden bebés por 60 mil pesos». La respuesta no se hizo esperar.

La senadora santafesina de Juntos por el Cambio Carolina Losada, quién había asegurado que «en una esquina de Rosario se venden bebés por 60 mil pesos», continuó la polémica y ahora se cruzó en redes sociales con el ministro de Seguridad, Aníbal Fernández.

«Ministro… no para de hacer papelones. Como cuando vino al Senado y no encontraba los papeles con sus apuntes. El caso se radicó en la Fiscalía Federal 3 y fue denunciado por la Defensoría de Niños, Niñas y Adolescentes de la Provincia de Santa Fe», expresó la exconductora.

Es que luego de los dichos de Losada en el programa de televisión, «La noche de Mirtha Legrand», el titular de la cartera de seguridad advirtió que ella tenía la «obligación como funcionaria pública» de hacer la denuncia sobre robo de bebés en la ciudad santafesina.

«¿Hizo la denuncia formal ante la justicia federal de Rosario? Debería saber que es su obligación como funcionaria pública, frente a un delito gravísimo que afecta el derecho a la identidad y contrario a la dignidad humana», planteó el ministro.

En ese marco, la reacción de la senadora no tardó en llegar y contestó también a través de Twitter, plataforma en la que apeló a la ironía contra el ministro y dio detalles de la denuncia que presentó ante la Defensoría de Niños, Niñas y Adolescentes de la provincia.

Y luego siguió con sus críticas al funcionario: «Solo el ministro de un gobierno aislado, que no ve lo que pasa, que no visita las provincias, que no entra a los barrios, puede escribir esto».

«Desconoce la situación, desconoce las denuncias, desconoce lo que se presentó en el Concejo de Rosario. También desconoce que no solo existía un vacío legal en nuestra legislación penal al respecto, sino que además Argentina fue sancionada por la Corte Interamericana de DD. HH. por ello», añadió.

En este sentido, agregó: «La verdad es que como ministro debería saberlo. Ojalá estuviera haciendo su trabajo. Y no, puro bla. Le mando algunas notas que salieron en todos los medios, para que antes de mover los deditos en Twitter se informe. El tema es muy serio. El caso fue uno de tantos y es de conocimiento de todos menos del ministro».

¿Cómo empezó todo

El último sábado, Losada contó en el programa que conduce Mirtha Legrand que cuando empezó a hablar del tema de la venta de bebés y presentó el proyecto, muchos la criticaron. «Me decían, ‘mirá lo que habla. Obviamente que no se pueden vender niños’. Sí, se venden», dijo. Y añadió: «En Rosario, en un barrio, en una equina, estaban vendiendo bebés a 60 mil pesos. Sí, a 60 mil pesos, como si fueran cosas y no personas».

La secretaria de Derechos Humanos de Santa Fe, Lucila Puyol, cruzó a Losada y aseguró que «tiene la obligación legal» de presentarse en la Justicia y aportar las pruebas sobre la venta de bebés.

Al respecto, Puyol precisó que no hay «ninguna denuncia» de que esa situación haya sucedido en la provincia y consideró «gravísimo» que la senadora Losada haya hablado de un tema tan importante «en un programa de chimentos». Frente a estos reclamos, Losada insistió en que la denuncia fue presentada hace cinco meses.

