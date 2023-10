La red social X (antes Twitter) va a cobrar u$s 1 por año a los nuevos usuarios

X (antes Twitter), va a cobrar u$s 1 por año a los nuevos usuarios. Elon Musk está probando una nueva característica para eliminar el spam y los bots en la plataforma. Para eso anunciaron una nueva medida: van a cobrar u$s 1 al año por usar X (Twitter). Quienes no paguen no van a poder publicar mensajes, ni responderlos ni darles like ni nada. Solo leerlos.

¿Qué dijeron¿: “Esta nueva prueba fue desarrollada para reforzar nuestros esfuerzos ya exitosos para reducir el spam, la manipulación de nuestra plataforma y la actividad de los bots. No es para generar ganancias”, explicaron desde una cuenta oficial. No es la primera vez que hablan al respecto. Elon Musk, el mes pasado, dijo que se lo estaba planteando porque era “la única forma” que se le ocurría de combatir con “los vastos ejércitos de bots”.

Test. Esta es una prueba que implementaron en Nueva Zelanda y Filipinas. Está claro que van a ver cómo funciona y si el registro de usuarios se desploma lo más probable es que no sigan adelante. Igual, desde X saben que no es la solución. Comentó Musk: “Esto no frenará los bots completamente, pero será mil veces más difícil manipular la plataforma”.

Gentileza de Axel Marazzi, TN Futuro.-

Imagen gentileza: Telemundo.-