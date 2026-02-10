La Provincia rechazó la reforma laboral del Gobierno nacional

Enviar un enlace a un amigo por correo electrónico (Se abre en una ventana nueva)

Con participación del movimiento obrero y de cámaras empresarias, la gestión de Axel Kicillof profundizó su posición.

Los ministros bonaerenses de Trabajo, Walter Correa, y de Gobierno, Carlos Bianco, presentaron hoy un informe técnico-político titulado “Razones por las cuales la provincia de Buenos Aires rechaza este proyecto de Modernización Laboral”, en el Salón Dorado de la Casa de Gobierno provincial.

Según pudo confirmar la Agencia Noticias Argentinas, el documento -de aproximadamente 60 páginas- cuestiona los orígenes de la iniciativa impulsada por el Gobierno nacional y detalla los perjuicios que su implementación acarrearía para el pueblo trabajador.

El informe aborda la reforma laboral desde una mirada constitucional, productiva y de ampliación de derechos, y advierte sobre múltiples impactos negativos que la sanción de la norma podría provocar: pérdida de derechos laborales, precarización del empleo, debilitamiento de la organización sindical, desfinanciamiento de la seguridad social y reducción del rol del Estado como garante de derechos.

La presentación se desarrolló en un encuentro que reunió a representantes de sindicatos, cámaras empresariales, PYMEs, abogadas y abogados laboralistas, legisladoras y legisladores nacionales y provinciales, y autoridades de organismos provinciales.

Diversos participantes hicieron uso de la palabra para expresar su rechazo a la iniciativa a nivel nacional y apoyar los fundamentos esbozados en el informe.

Desde la provincia señalaron que la publicación busca ofrecer un sustento técnico y político para el debate público y legislativo, con el propósito de proteger derechos laborales conquistados y alertar sobre consecuencias económicas y sociales que, según sostienen, derivarían de la aprobación del proyecto de Modernización Laboral.

El informe completo

El documento fue elaborado por el Ministerio de Trabajo que encabeza Walter Correa, con la participación de la jefa de Gabinete, Cecilia Cecchini, y de los subsecretarios Andrés Reveles, Edgar Acuña, Cecilia Soiza y Mariano Salomón.

Asimismo, se destaca especialmente la labor de los asesores Luis Roa, Gustavo Mariani, Lilia Alonso, Christian Alonso y Amalia Repetto, quienes participaron directamente en la redacción del informe.

El texto incluye un análisis histórico de las reformas regresivas en el mundo del trabajo, desde la última dictadura cívico-militar hasta la actualidad, señalando continuidades en los intentos de desregulación laboral.

En ese sentido, el informe advierte que el proyecto impulsado por el Gobierno nacional encabezado por Javier Milei busca profundizar un modelo de flexibilización laboral que ya fracasó en el pasado.

En la presentación, las autoridades provinciales remarcaron la importancia de aportar argumentos técnicos y políticos al debate público y legislativo, y reafirmaron el compromiso de la provincia de Buenos Aires con la defensa del trabajo, la producción, la industria nacional y los derechos de las y los trabajadores.

Durante su discurso, Correa sostuvo que “en este Salón Dorado de la Gobernación se encuentra el mundo del trabajo, desde la educación, las organizaciones sindicales, la industria, el comercio, por nombrar solo algunos sectores».

“En este sentido queremos ser claros y concisos con respecto a la posición de la provincia de Buenos Aires cuando se trata de este proyecto de la llamada modernización laboral. Por eso este documento lo hemos trabajado en forma colectiva”, precisó.

“De los 197 artículos que tiene este proyecto de ley, no hay uno solo que apoye o defienda los derechos de los trabajadores y las trabajadoras. Además, la Provincia no ha sido convocada para hacer su aporte. Cuando la derecha y la extrema derecha se hacen cargo de los destinos de la Patria, vienen por la precarización laboral”, agregó Correa.

Asimismo, cerró: “Tenemos que generar la conciencia necesaria para dar el debate y no permitir que se consolide un proceso que comenzó con la dictadura y que este Gobierno nacional pretende profundizar”.

En tanto, el ministro Bianco advirtió que la reforma no generará empleo y que su verdadero objetivo es avanzar en un proceso de desindustrialización:

“No se crea empleo flexibilizando las condiciones laborales, sino fortaleciendo la producción y las políticas públicas que defienden el trabajo. Este proyecto apunta a desindustrializar el país y a desfinanciar la seguridad social y a las provincias”, señaló

También participaron como expositores en la puesta en común los ex titulares de la cartera laboral provincial, Mara Ruiz Malec y Oscar Cuartango.

A su vez, realizaron aportes al debate el secretario general de la CTA Autónoma, Hugo “Cachorro” Godoy; el secretario general de la Central de Trabajadores Argentinos (CTA-T) y diputado nacional, Hugo Yasky; el diputado nacional Hugo A. Moyano; el director de Formación de la Asociación de Industriales Metalúrgicos de la República Argentina (ADIMRA), Gustavo Corradini; y el integrante de la Confederación Empresaria de la República Argentina (CGERA) y presidente de la empresa LIPOTECH, Adrián Di Paoli.

Estuvieron presentes la diputada nacional Victoria Tolosa Paz; el titular de la Pastoral Social, presbítero Carlos Accaputo; la ministra de Hábitat, Silvina Batakis; la ministra de Mujeres, Políticas de Género y Diversidad Sexual, Estela Díaz; la directora general de Cultura y Educación, Flavia Terigi; entre otras autoridades, dirigentes sindicales y representantes del sector productivo.

Noticias Argentinas.-

Me gusta esto: Me gusta Cargando...