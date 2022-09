La primera semana del «dólar soja» cerró con una liquidación de divisas de US$ 2.200 millones

Por Juan Manuel Colombo para Télam.

La primera semana de vigencia del, que establece un cambio diferencial de $200 por dólar para el complejo sojero sólo por septiembre, cerró con cifras que superaron las expectativas al alcanzar operaciones por 4,3 millones de toneladas y liquidación de divisas por parte del sector exportador de US$ 2.200 millones.

Así lo indicó el presidente de la Cámara de la Industria Aceitera y del Centro de Exportadores de Cereales (Ciara-CEC), Gustavo Idígoras, en diálogo con Télam.

En este sentido, el dirigente empresario remarcó que «la primera semana del lanzamiento del decreto 576 ha sido bastante positiva. Los productores han vendido un volumen superior a las cuatro millones de toneladas. Esto quiere decir que a lo largo de cinco días se duplicó el volumen vendido por parte de los productores en todo el mes de agosto».

Es por esto que Idígoras consideró que «las reacciones del mercado fueron favorables, con los productores interesados, los acopiadoras, corredores y cooperativas muy activos».

Los días donde se produjeron los picos de comercialización de soja fueron el martes y el miércoles, cuando se realizaron negocios por 1.336.570 y 1.009.427, respectivamente, entre contratos nuevos y fijaciones.

Esto se vio reflejado en el nivel de liquidaciones de divisas del sector exportador, que en las primeras 72 horas del programa superaron la primera meta de lograr en tres días el ingreso de US$ 1.000 millones propuesta por el ministro de Economía, Sergio Massa, en el momento de anunciar la medida el domingo pasado.

De hecho, según comunicó Ciara-CEC, el total liquidado alcanzó los US$ 1.075 millones.

La Cámara de la Industria Aceitera y del Centro de Exportadores de Cereales (Ciara-CEC), Gustavo Idígoras / Foto archivo.

Es por esto también que las terminales portuarias del Gran Rosario y del sur de la provincia de Buenos Aires comenzaron a mostrar mayor actividad.

Según Idígoras, «los puertos están empezando a recibir un flujo mayor de camiones. De hecho, los camiones esperados para este fin de semana superan en número la sumatoria de todos los fines de semana de agosto».

En este aspecto también coincidió la economista de la Bolsa de Cereales y Productos de Bahía Blanca (BCP), Carolina Volonté, quien aseguró que en la zona de influencia de la entidad bursátil, si bien no es una gran región productora «se observó un gran interés en el mercado».

«Durante el Programa, las operaciones con lugar de entrega en Bahía Blanca superaron los 264.000 toneladas, muy por encima de las 657 toneladas negociadas en todo agosto. También podemos sumar un activo programa de embarques desde nuestro puerto, con 170.000 toneladas para los próximos 15 días», detalló Volonté a Télam.

Por su parte, la Bolsa de Comercio de Rosario (BCR) planteó diferentes escenarios que podrían darse durante septiembre en lo que refiere a la comercialización de la mercadería y las exportaciones.

La entidad estimó que durante los 30 días que dura el mes la industria y la exportación podría hacerse con 3,7 a 6,1 millones de toneladas de soja proveniente de negocios «nuevos», por lo que queda apartado de estas proyecciones las fijaciones de precios de mercadería comprada antes de que entre en vigor la medida.

Teniendo en cuenta este rango, las exportaciones del complejo podrían alcanzar los US$ 3.390 millones, con un piso de US$ 2.055 millones, mientras que la recaudación de derechos de exportación se ubicaría en un rango de US$ 673,5 a US$ 1.110 millones.

En cuanto a la liquidación de divisas, el Gobierno pretende el ingreso de US$ 5.000 millones durante septiembre, monto que a medida que pasan los días se hace más posible.

«Es muy factible y cumplible llegar a los US$ 5.000 millones, porque es de todo el sector cerealero-oleaginoso la liquidación, por lo que es plenamente factible y será logrado», afirmó Idígoras, aunque dijo que «esta progresión de volúmenes vendidos se va a aminorar un poco, pero va a ser un mes muy bueno respecto de meses anteriores».

Por su parte, Volonté consideró que «de seguir las liquidaciones de esta manera, el gobierno alcanzaría su objetivo en el corto plazo, generando dudas sobre la posibilidad de que este programa continúe más allá de septiembre, aunque se deben nombrar algunas distorsiones que se produjeron durante la semana y que hicieron ruido en el mercado. Por eso la Secretaría de Agricultura salió a realizar algunas aclaraciones», concluyó.