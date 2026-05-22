Denuncian abusos de un cura en un jardín de infantes y el arzobispado cordobés expresó su preocupación

A un año de las denuncias de familiares de niños que asisten al jardín de infantes “Niño Dios”, por presuntos hechos de abusos sexuales que involucrarían a un cura, el Arzobispado de Córdoba y la Junta Arquidiocesana de Educación Católica (JAEC) expresaron su preocupación a través de un comunicado.
Según supo la Agencia Noticias Argentinas, el hecho habría ocurrido en la localidad cordobesa de Villa Carlos Paz, donde la Fiscalía N°3 unificó cuatro denuncias luego de una marcha en la que los padres y tutores de los menores solicitaron la imputación del párroco, indicaron los testimonios a Noticiero Doce.
Una de las tutoras señaló que el hombre “es cura y sigue actualmente en el jardín”, al tiempo que le relató al informativo: “Los chicos dieron su nombre, lo señalaron en fotos, las psicólogas lo corroboraron y se hicieron las denuncias con nombre y apellido”.
Por su parte, el comunicado al que tuvo acceso este medio sostuvo que la “Junta Arquidiocesana de Educación Católica (JAEC), en su carácter de órgano educativo y pastoral del Arzobispado de Córdoba, expresa que en todas sus instituciones se asume con la máxima seriedad y responsabilidad cualquier situación o denuncia que involucre a niños, niñas y adolescentes”.
“El cuidado de los menores es prioridad absoluta. El Arzobispado de Córdoba dispone de protocolos específicos de prevención y actuación dirigidos a todas las personas que desarrollan tareas con menores y adultos vulnerables”, continúa el escrito.
El texto se refirió a la Oficina de Prevención de Abusos y Cuidado de Víctimas, que fue “debidamente informada de la situación e interviene conforme a sus competencias”, mientras que “el establecimiento educativo cumplió con los protocolos e indicaciones que existen en el tema”.
Además, la entidad expresó “preocupación porque algunos de los hechos mencionados llevan un año sin esclarecerse judicialmente” y enfatizó: “El colegio, sus representantes, autoridades y colaboradores docentes y no docentes, así como los padres, en general, que envían sus hijos e hijas a la institución, estuvieron y están siempre a disposición del Ministerio Público Fiscal y de los magistrados que actúan en los casos”.
En tanto, se detalló: “A la fecha, ni el colegio ni la JAEC han recibido notificación por parte de la autoridad judicial competente respecto de la existencia de personas formalmente sospechadas o imputadas en las causas obrantes ante el Ministerio Público Fiscal y la Justicia en general”.
“Finalmente, se reafirma el compromiso permanente con el cuidado, la dignidad y el bienestar integral de todas las personas y de la comunidad educativa, e insta a que, a la mayor brevedad, por el bien de la comunidad, puedan quedar esclarecidos los temas sometidos a consideración de la Justicia”, cerró.
Noticias Argentinas.-
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