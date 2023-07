La lista de Sciaini lucha por seguir hacia las PASO en Roque Pérez

Fuentes allegadas a este medio, en contacto con la Junta Electoral, nos informaron que la lista de Maximiliano Sciaini, de Unión por la Patria, está «observada», y si bien, «la habían bajado», en estos momentos no es así y seguiría en carrera hacia las PASO. Falta de avales o avales observados, es la supuesta causa por la cual habían hecho bajar la lista, pero los avales de dicha lista, y del resto de las listas de Roque Pérez, están perfectos.

Por el bien de los derechos, de esos derechos que tanto se llenan la boca algunos hablando, es de esperar que antes del 5 de julio (fecha que sería límite), la lista de Sciaini, vuelva a formar parte de las internas dentro de Unión por la Patria.

En Roque Pérez existe mucho descontento por estas actitudes de «algunos», que se siguen haciendo los distraídos y callan, y que muchos saben que han sido quienes intentan «bajar» la lista de Sciaini.

Las elecciones no se ganan detrás de un escritorio, se ganan con el VOTO DEL PUEBLO y si tantos votos suponen que tienen, entonces con más razón, deberían ser ellos mismos los que avalen que haya internas en su partido. Habla muy pero muy mal que UP no tenga internas en Roque Pérez.

La gente tiene derecho a votar a quienes deseen, y se debe dejar que el pueblo decida, por el bien de la DEMOCRACIA.-