La Inflación es “psicológica”, dijo el presidente Alberto Fernández

“Inflación psicológica”

El presidente Alberto Fernández habló esta mañana en una entrevista radial acerca de la inflación en el país e insistió en que es un tema psicológico del pequeño comerciante.

A lo largo de la entrevista, el mandatario se refirió a los sostenidos aumentos de precios de productos y servicios que se produjeron durante su gestión y sostuvo que gran parte de esa inflación “es autoconstruida”, es decir, que “está en la cabeza de la gente”.

“Tenemos que ponernos algún objetivo definitivo para parar esto, porque hay muchas causas que están generando esto. Una es la especulación, el ‘por las dudas’. Esa inflación psicológica no está en el consumidor, sino en el pequeño comerciante. Sergio ha intentado frenarla de algún modo. En algún momento funcionó y en otro no. Vamos a esperar a que el Indec diga el dato de hoy… No es lo que queremos”, señaló Fernández esta mañana, horas antes de darse a conocer el índice inflacionario de abril.

Fuente: diariolavanguardia.-

Meme: gentileza de La Izquierda Diario.-