La industria de la Energía ante los desafíos globales de las próximas décadas

La Maestría en Gestión en Gas y Petróleo de la Facultad de Ingeniería los invita a participar de un webinar gratuito, este miércoles 10 de mayo, a las 12:30 H, vía streaming (ZOOM). La evolución de un conjunto de tendencias globales de alta incidencia sobre el ambiente de negocios, en general, y de repercusiones específicas sobre el sector energético, en particular, generarán una influencia profunda y creciente sobre la oferta y demanda de productos como el petróleo y el gas, y, en última instancia, sobre sus precios y perspectivas futuras. Comprender los mecanismos que actúan sobre estas tendencias y sus derivaciones es un elemento crítico en el proceso de toma de decisiones de las compañías. En efecto, no es posible eliminar el riesgo que conllevan estos grandes cambios, pero sí es imprescindible comprender sus implicancias para identificar oportunidades y reducir los niveles de incertidumbre sobre los escenarios futuros. En el conversatorio se responderán interrogantes como: ¿Cuáles son las implicancias económicas de los cambios demográficos?

¿Qué puede esperarse en materia de cambio climático en general y específicamente en términos del calentamiento global? ¿Existe futuro para el Petróleo a la luz del cambio climático?

¿De qué modo las nuevas tecnologías (como la Inteligencia Artificial y la economía digital) influirán sobre el funcionamiento de los mercados en general y sobre el empleo en particular?

¿Debería esperarse una mayor intervención del Estado en materia de regulación e impuestos en los próximos años?

¿Seguirá existiendo el factor humano para la captura de oportunidades comerciales/trading?

¿Cuáles son las consecuencias de la actual crisis de la globalización?