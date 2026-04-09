La explicación de la escribana de Manuel Adorni sobre la compra de departamentos del funcionario

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La escribana del jefe de Gabinete, Manuel Adorni, dijo que no hubo “dos personas que le prestaron plata” y que el funcionario fue quien llevó a las vendedoras de los inmuebles.

Así lo expresó Adriana Nechevenko en el streaming de Infobae: “Se trató de una hipoteca por saldo de precio, donde se entrega un monto inicial y el resto se paga en un plazo de un año, según lo acordado entre las partes”.

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“¿Qué quiere decir? Que una persona quiere comprar un inmueble, entrega un monto de acuerdo entre comprador y vendedor, obviamente menor al total de la de la operación, y el resto queda a pagar”, explicó.

Según Nechevenko, “nunca hubo cuota”, aunque sí había “un plazo de pago», que era un año. Consideró también que “realmente fue sin interés”. “Después, incluso entre las partes, pueden acordar una prórroga y cambiar, si quieren, algunos términos”, agregó.

Noticias Argentinas.-

FOTO Agencia NA: DANIEL VIDES.-

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