Teherán advierte de una respuesta contundente si no cesan los ataques israelíes contra el Líbano

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El comunicado del CGRI acusó a Israel de perpetrar una brutal masacre en Beirut apenas unas horas después de un acuerdo de alto el fuego.

El Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán (CGRI) advirtió el miércoles que responderá si las agresiones contra el Líbano no cesan de inmediato, según informó este miércoles la emisora ​​estatal IRIB.

El comunicado del CGRI acusó a Israel de perpetrar una brutal masacre en Beirut apenas unas horas después de un acuerdo de alto el fuego.

El CGRI advirtió además a Estados Unidos e Israel que, si no cesan los ataques contra el Líbano, el CGRI cumplirá con su deber y dará una respuesta contundente a los agresores de la región, reportó la cadena estadounidense CNN y supo la Agencia Noticias Argentinas.

Hezbolá declaró el miércoles que la sangre de los mártires y los heridos no será derramada en vano, y afirmó que los últimos ataques israelíes refuerzan su derecho natural y legal a resistir y responder a los ataques israelíes.

El grupo indicó que este incidente aumentará su determinación de seguir enfrentándose a Israel y defendiendo la seguridad del Líbano.

El Ministerio de Salud del Líbano informó el miércoles que los ataques israelíes en diversas partes del país, incluida la capital, Beirut, han dejado al menos 112 muertos y 837 heridos, según un balance preliminar actualizado.

Hoy mismo, las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) llevaron a cabo lo que describieron como su mayor oleada de ataques en todo el Líbano desde el inicio del conflicto, afirmando haber alcanzado 100 centros de mando y emplazamientos militares de Hezbolá.

Noticias Argentinas.-Foto: Agencia NA (Xinhua).-

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