Condenan a un hombre por abuso, exhibiciones obscenas y lesiones en Microcentro

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Se ordenó la extracción de muestras biológicas para dejarlo asentado en el Registro Nacional de Datos Genéticos Vinculados a Delitos contra la Integridad Sexual.

Un hombre fue condenado por abuso sexual, exhibiciones obscenas en la vía pública y lesiones en pleno Microcentro y la sentencia se logró a tan solo 72 horas del hecho.

Tras la pena, se ordenó la extracción de muestras biológicas para dejarlo asentado en el Registro Nacional de Datos Genéticos Vinculados a Delitos contra la Integridad Sexual.

Una investigación de la Unidad de Flagrancia (UFLA) Este del Ministerio Público Fiscal de la Ciudad, con el auxiliar fiscal Federico Ghisio, culminó con una condena a un año y tres meses de prisión efectiva por abuso sexual (tocamientos) y exhibiciones obscenas a una mujer y lesiones contra un hombre, de 28 años.

La pena fue otorgada tras un acuerdo homologado por el Juzgado Penal, Contravencional y de Faltas N°15 de la juez Karina Andrade, según confirmó el MPF a la Agencia Noticias Argentinas.

El caso se inició cuando la víctima, una mujer de 25 años, se dirigía a su lugar de trabajo, ubicado en la calle Lavalle al 800. En la intersección de esa calle con Esmeralda, “se topó con un hombre que orinaba sobre la pared, y, al verla, le realizó exhibiciones obscenas y le refirió improperios de tono sexual”.

“El agresor luego siguió a la víctima y la tomó de la cintura con una mano y con la otra la tocó en partes de su cuerpo, mientras el atacante continuaba exhibiendo sus genitales”, destaca el escrito.

Luego, el padrino y la pareja de la víctima, junto con el hijastro de 7 años de la mujer, se acercaron al lugar del hecho, donde ya estaba la policía identificando al sospechoso. Fue entonces que el agresor “se abalanzó contra el pariente político de la abusada, para golpearlo con sus puños y clavarle una varilla por la espalda, provocándole lesiones”.

Al ser notificados por el personal policial que intervino, desde la UFLA Este se dispuso la detención del sospechoso y la recolección de diversas pruebas y testimonios de lo sucedido. Además, se solicitó un informe legista sobre la situación del agresor, que estableció que se encontraba lúcido, reactivo, orientado en tiempo y espacio y con consciencia de estado y situación, lo que permitió descartar cualquier supuesto de inimputabilidad.

“Reunidas las pruebas, se imputó al agresor por los delitos de abuso sexual (tocamientos) y exhibiciones obscenas contra la mujer y las lesiones graves al padrino de la víctima, quien no podrá trabajar por el lapso de un mes a causa de las secuelas del ataque”, indicaron.

El auxiliar fiscal Ghisio se comunicó con la mujer atacada, y además la puso al tanto de la Ley de Víctimas y le consultó si deseaba conocer el resultado del proceso y ser informada respecto a la ejecución de la pena.

Finalmente, a las 72 horas del ataque, con un acuerdo homologado por el Juzgado N°15, se logró establecer la pena de cumplimiento efectivo y declarar reincidente al condenado. A su vez, se ordenó la extracción de muestras biológicas para dejarlo asentado en el Registro Nacional de Datos Genéticos Vinculados a Delitos contra la Integridad Sexual.

Noticias Argentinas.-

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