Reliquias del rock salen a subasta en Londres con piezas únicas de Queen, Beatles y Guns N’ Roses

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Más de 400 objetos, incluidos artículos de Freddie Mercury y John Lennon, serán ofrecidos por Propstore el 30 de abril.

Más de 400 objetos vinculados a figuras centrales de la música popular saldrán a subasta el próximo 30 de abril en Londres, en el marco del evento “Music Memorabilia” organizado por la casa Propstore, con piezas que recorren la historia del rock y el pop a través de nombres como The Beatles, Queen y Guns N’ Roses.

Entre los lotes más destacados se encuentran objetos provenientes del archivo personal de Peter Hince, histórico técnico de sonido y fotógrafo de Queen. Dentro de esa colección sobresale un micrófono dorado entregado a la banda como “Banda del Año” por la revista Circus en los años ochenta, con un valor estimado de entre 30.000 y 60.000 libras esterlinas. También se incluyen un vinilo azul de edición limitada de Bohemian Rhapsody, una bata utilizada por Freddie Mercury durante la gira The Game Tour y una tarjeta navideña enviada por el cantante en 1987.

El catálogo suma además una de las piezas más esperadas: un póster promocional del álbum Double Fantasy, de Yoko Ono y John Lennon, firmado por este último el 8 de diciembre de 1980, pocas horas antes de su muerte. El objeto, dedicado al presentador Ron Hummel, podría alcanzar entre 60.000 y 120.000 libras.

Otros artículos vinculados a The Beatles incluyen un borrador de la letra de Goodbye, escrita por Paul McCartney en 1969; un traje usado por Ringo Starr en 1964; y una partitura manuscrita de While My Guitar Gently Weeps, de George Harrison.

El lote de mayor valor estimado pertenece a Guns N’ Roses: una guitarra Gibson Les Paul ’59 utilizada por Slash durante la gira Not In This Lifetime, que podría alcanzar entre 150.000 y 300.000 libras.

La subasta también incluye piezas de George Michael, Jimi Hendrix, Michael Jackson, además de objetos asociados a bandas como Oasis y Mötley Crüe, junto a material autografiado por artistas que participaron en el histórico concierto Live Aid.

Fundada en 1998, Propstore es una casa de subastas especializada en objetos de utilería de cine y televisión, que en esta ocasión amplía su enfoque para reunir piezas clave de la historia de la música popular.

Noticias Argentinas.-

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