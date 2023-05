La estatua de Gallardo y la polémica por el tamaño de la entrepierna: el contundente argumento de la artista

La escultora Mercedes Savall habló con TN y reveló el motivo del prominente volumen en esa zona de su obra.

Marcelo Gallardo tiene desde ayer, su estatua que está emplazada frente al estadio. El evento, que fue postergado desde el pasado jueves por condiciones climáticas, tuvo como centro de atención la quita del manto que recubría la figura. Sin embargo, a la emoción de ver por primera vez la escultura, le siguió la sorpresa por uno de los detalles que más impacta a la vista: el importante volumen en la zona de la entrepierna del Muñeco.

En la presentación de la inauguración de la estatua del extécnico de River, la escultora Mercedes Savall que le encargaron el trabajo, habló en TN sobre el tema en cuestión, explicó que es un acto intencional y no es ninguna burla hacia Gallardo. “Yo no tengo nada que ver. Hay que preguntarle al doctor Carlos Trillo (dirigente de River)”, comenzó. Y luego agregó: “Viste el toro de Wall Street en Estados unidos. Bueno, él tenía la idea de algo así. Lo acepté y me la jugué”, contó Mercedes.

En ese sentido, Savall continuó con su explicación. “Porque también hablamos de un vocabulario futbolero. A mí me gusta involucrarme de manera pasional con el trabajo. Me pareció que era importante, en la parte de la obra, hacerle ciertas modificaciones. Agrandar partes o achicar otras porque eso le da más impacto a la obra”, detalló.

Al respecto, la escultura comentó que esas modificaciones que le hizo a la estatua son un gesto para los hinchas. “Es como un gran gesto para los hinchas, con mucho respeto. No es una burla, ni mucho menos. Son pequeños gestos. Le puse saco porque después el saco fue icono, le puse la medallita con el 9-12, le levante el taquito por Mariano Closs para darle más gestos a los hinchas”, finalizó.

La escultora Mercedes Savall es también conocida como “la escultura del fútbol”. Hizo las estatuas de Marcelo Gallardo y de Ángel Labruna. Savall contó a TN su emoción de haber podido llevar adelante la figura del Muñeco. “Todavía sigo sin poder creer después de tanto tiempo. Fue un proceso muy duro. Muy emocionante y emocional de representar a Marcelo Gallardo.

La energía se mezcló con la parte artística. Me convocó Carlos Trillo el 8 de diciembre de 2018, un día antes de la final de Madrid”, contó. Además, Mercedes confesó que Gallardo no le dijo nada y que “cree que le gustó”.

Nota gentileza de TN.-

En la fotografía vemos la estatua a Marcelo Gallardo y la estatua a Ángel Labruna, ambas estatuas hechas por la misma artista y donde se nota alguna similitud entre ellas.-