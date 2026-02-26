La espuma del consumo no sube y una líder cervecera impone retiros voluntarios

Enviar un enlace a un amigo por correo electrónico (Se abre en una ventana nueva)

Hace cinco años, Quilmes invirtió 5.000 millones de pesos para fabricar en Zárate la cerveza mexicana Corona, y ahora reduce la dotación de 260 a 80 empleados.

Cervecería y Maltería Quilmes decidió avanzar con un profundo recorte de personal, en principio mediante retiros voluntarios, con los que busca reducir a la mitad la cantidad de empleados de la planta inaugurada hace cinco años en la ciudad bonaerense de Zárate.

Tras haber demandado una inversión de 5.000 millones de pesos para fabricar en el país la cerveza mexicana Corona, pasará de una dotación de 260 empleados a tan solo 80, a la vez que de tres turnos diarios de producción se achicará a uno solo, pudo saber la Agencia Noticias Argentinas.

En un inicio, la fábrica contaba con 260 empleados, pero hoy permanecen “apenas” 140, que con el nuevo ajuste, se reducirán a apenas 80, lo que significa un recorte del 43% del total del personal – casi la mitad de la nómina.

La comisión interna de la planta negoció con la patronal que, en lugar de despedir, se busquen acuerdos con los que acepten voluntariamente irse, porque la realidad es que deberán acomodarse a la caída del 45% en las ventas respecto de 2025 y a los problemas financieros que la firma cervecera venía arrastrando como consecuencia de la retracción del consumo y la mayor apertura de importaciones.

Caída del consumo y apertura

El sector se encuentra especialmente afectado por la caída del consumo así como por la apertura de las importaciones, que en lo referido a cervezas en particular aumentaron un 293% en el primer trimestre del año pasado según un informe del Centro de Investigación en Negocios y Exportación (CIEN) con datos del INDEC.

El anuncio de la cervecería se da una semana después que la fábrica de neumáticos Fate confirmara su cierre total y definitivo de su planta de producción de neumáticos.

La compañía dejará de producir en el país, lo que conlleva el despido de sus 920 empleados.

Los industriales observan con preocupación que la recesión económica y la caída del poder adquisitivo viene golpeando de lleno al consumo masivo en Argentina.

