Kicillof encabezará el lunes la 154° apertura de sesiones de la Legislatura bonaerense

Enviar un enlace a un amigo por correo electrónico (Se abre en una ventana nueva)

El gobernador bonaerense, Axel Kicillof, inaugurará el próximo lunes 2 de marzo el período de sesiones ordinarias de la Legislatura en el recinto de la Cámara de Diputados.

El acto coincidirá además con el inicio del ciclo lectivo en la provincia y, además, le permitirá a Kicillof dar su discurso inaugural separado de la apertura de sesiones nacionales, que será el domingo 1° con el presidente Javier Milei.

La composición del cuerpo

De las 92 bancas que integran la Cámara de Diputados, Fuerza Patria (FP) mantiene su mayoría con 39 miembros; le sigue la alianza de La Libertad Avanza (LLA) y el PRO con 31 bancas. El recinto se completa con los restantes bloques minoritarios como la Coalición Cívica, Nuevos Aires y los espacios de izquierda.

Los legisladores que fueron designados para comandar el recinto son Alejandro Dichiara (FP), como presidente de la Cámara, y Alexis Guerrera (Frente Renovador) y Juanes Osaba (LLA), como vicepresidentes.

En la Cámara de Senadores, que tiene un total de 46 bancas, el oficialismo provincial también es mayoría con 24 miembros, a pesar de que LLA y el PRO hayan aumentado el cupo opositor a 16 legisladores.

La conducción estará a cargo de la actual vicegobernadora bonaerense, Verónica Magario, quien cumple el rol de presidenta del recinto, mientras que los dos puestos para vicepresidente todavía están por designarse.

Fuerza Patria lidera a pesar de las internas

El bloque de diputados peronistas tendrá como titular a Facundo Tignanelli, uno de los referentes de La Cámpora y una persona de confianza de Máximo Kirchner. Entre los miembros de ese bloque también se encuentran la ex directora de Asociaciones Civiles y Mutuales en el Ministerio de Justicia bonaerense Maite Alvado; el ex presidente del PJ de La Plata Ariel Archanco; el integrante del Frente Renovador Juan Martín Malpeli; y el ex intendente de San Andrés de Giles Carlos Puglelli, entre otros.

Por otra parte, en el Senado, las 24 bancas que logró el PJ se dividen entre 15 legisladores que responden a La Cámpora y 9 que están identificados con el espacio Movimiento Derecho al Futuro (MDF), alineados con Kicillof.

Según supo la Agencia Noticias Argentinas, hay dos comisiones dentro de la Cámara alta que seguirían siendo lideradas por legisladores del bloque: Marcelo Feliú continuaría en Presupuesto, mientras que Asuntos Constitucionales y Acuerdos tendría como titular a Emmanuel González Santalla.

La Libertad Avanza tiene en carpeta 21 proyectos para este año

La alianza que impulsaron Diego Santilli y Cristian Ritondo junto a Sebastián Pareja logró la presencia de 31 miembros en la Cámara baja; sin embargo, los 20 legisladores libertarios se diferenciaron del resto y confirmaron la presentación de varios proyectos para este año legislativo.

Según supo la Agencia Noticias Argentinas de fuentes de LLA, la Boleta Única de Papel “será uno de los ejes centrales de la agenda legislativa” que se impulsarán durante 2026.

La Coalición Cívica y Nuevos Aires, dos minorías importantes

El bloque de la Coalición Cívica está integrado por tres legisladores: Andrés De Leo, que ingresó el año pasado; y Romina Braga y Luciano Bugallo, que continúan su mandato hasta 2027.

De Leo es el jefe del bloque en Diputados, y como primer proyecto para este 2026 presentará una iniciativa para “eliminar la VTV en la provincia de Buenos Aires”. “No salva vidas, sólo busca recaudar”, aseguró a la Agencia Noticias Argentinas.

“Carece de razonabilidad imponer al titular de un vehículo gastos superfluos que no conllevan un beneficio sensible ni para sí ni para terceros. Además, la erogación impuesta a los bonaerenses para la realización de la VTV no encuentra adecuada contrapartida en el cumplimiento de la obligación estatal de preservar y mejorar la red vial”, sostuvo el diputado provincial.

Nuevos aires

La otra fuerza minoritaria, que tiene una presencia imporante en Diputados, es el bloque Nuevos Aires, conformado por tres legisladores: su titular, Gustavo Cuervo; Fabián Luayza y Viviana Romano. Los tres tienen mandato hasta 2027.

Cuervo manifestó a la Agencia Noticias Argentinas que su espacio buscará darle “continuidad” a todas las iniciativas relacionadas con el “fortalecimiento” del sistema electoral bonaerense y a la “modernización” del Estado, como el proyecto presentado de creación del domicilio electrónico para los ciudadanos de la provincia.

Otros de los temas que propondrá durante el 2026 estarán vinculados con mejorar la seguridad, la salud pública, la educación y la prevención del suicidio, además de llevar “una agenda propositiva para mejorar y proteger a los sectores productivos de la provincia”.

También trabajarán en un proyecto de ley de capacitación obligatoria en educación sexual digital y prevención de ciberdelitos contra niños, niñas y adolescentes, y confirmaron que están elaborando iniciativas orientadas a la “detección temprana y la protección integral de jóvenes en situaciones de violencia, maltrato y vulnerabilidad, incluyendo específicamente a gestantes”.

Por Laura Impellizzeri, para Noticias Argentinas.-

Me gusta esto: Me gusta Cargando...