“No jodan más”: el enojo de Scioli ante las críticas sobre que Argentina está cara

El secretario de Turismo y Ambiente de la República Argentina, Daniel Scioli, viajó a Colombia para vender turísticamente a la Argentina y, al llegar a Bogotá, ciudad donde tendrá lugar la Vitrina Turística ANATO 2026, principal feria de turismo del país cafetero, advirtió: “No jodan más con eso”, en referencia a comentarios sobre “que Argentina está cara”.

Según pudo saber la Agencia Noticias Argentinas, el evento comenzó hoy en Corferias y se extiende hasta el viernes 27 de febrero. Allí, desde el stand de Visit Argentina, el funcionario de Javier Milei fue contundente al respaldar su gestión y el turismo argentino, argumentando: “No para de crecer el turismo receptivo”.

La reacción de Daniel Scioli dejó otros conceptos en su discurso en defensa del modelo económico del gobierno libertario, apoyándose en números oficiales que responden al área de su cartera.

¿Cuál fue el mensaje completo en X de Scioli sobre el turismo argentino?

“Que Argentina está cara, que Argentina está cara. No jodan más con eso. Argentina es un país valioso y la dimos vuelta porque hoy los números de la Dirección de Migraciones del Banco Central así lo demuestran.”

“En Argentina lo tenemos todo. Tenemos el mejor país del mundo. Tenemos para todos los gustos, para todos los presupuestos.”

Y cerró arengando con un clásico: “¡Vamos Argentina!”

Noticias Argentinas.- Scioli presente en la Vitrina Turística ANATO 2026, en Colombia. Foto: Agencia NA (Argentina.gob.ar).-

