La editorial infantil que reivindica la fauna argentina

Tres neuquinos se toparon con un nicho cultural: no había material didáctico de lectura que invitase a conocer la biodiversidad y ecorregiones de la Argentina, de modo que se pusieron manos a la obra y así nació «Animales autóctonos para niños nativos».

¿Alguna vez te pusiste a pensar en cómo el colonialismo afecta a la cultura local al punto de desconecer la fauna autóctona? Esta editorial se propone luchar contra el desconocimiento de las especies que pueblan el territorio argentino de norte a sur, y sumar una herramienta didáctica para los padres, las madres y las escuelas.

En el marco de la Feria del Libro 2023, Infonews quiso conocer más a fondo algunas de las editoriales independientes que se esmeraron para poder estar presentes en esta edición. Hoy es el turno de Animales Autóctonos para Niños Nativos. El equipo lo conforman, centralmente, Victoria Bisheimer, autora y editora; Gustavo Lozano, ilustrador y Darío Podestá, fotógrafo de la serie.

En el stand pudimos recorrer los estantes repletos de libros, agendas y más merchandising. A continuación te dejamos la conversación que mantuvimos con la editora.

Infonews: ¿Cómo surgió la idea de crear Animales Autóctonos?

Victoria Bisheimer (V. B.): Surgió de la necesidad que nos ocupa, que es que no hay material de fauna autóctona argentina direccionado a infancias ni a sus adultos educadores. Al ver esto dijimos, bueno, hay que hacerlo. Si falta, hay que hacerlo, es ponerse en acción para buscar una solución concreta en lugar de focalizarse en la falta. Nos formamos como grupo editorial hace unos 7 años y somos neuquinos los tres.

Estamos plagados de información de hipopótamos, elefantes, cebras, jirafas… sabemos bastante de ellos. Incluso, a la hora de dar ejemplos en la escuela no podemos dar ejemplos de la fauna local porque no las conocemos, no tenemos noción o conciencia plena. Lo primero que se nos viene a la mente cuando hablamos de animales son todos estos animales que no están acá.

Infonews: Claro, hay animales en el norte del país, por ejemplo, que desconocemos totalmente. No están en nuestro imaginario.

V. B.: Totalmente, y además son especies muy parientes: tenemos un guanaco, pero hablamos de un camello; tenemos un yaguareté y hablamos de un león; tenemos un ñandú o un choique y hablamos de un avestruz. Qué notable que para usar ejemplos de cosas similares, por ejemplo, para hablar de un animal aaalto usamos a una jirafa. A las consignas escolares siempre las resolvemos con fauna exótica.

Infonews: ¿A qué edades están dirigidos los libros?

V. B.: Es un público amplio porque nosotros somos autores y editores independientes y es muy difícil conquistar con un libro. Entonces, a las primeras infancias las atraemos con la ilustración y fotos reales de los ambientes. Después, a los primeros años de la primaria, con un texto en imprenta mayúscula. Y luego, abarcamos hasta al propio adulto educador con una riqueza enorme de información sobre cada especie.

Infonews: ¿Cómo se realiza la investigación?

V. B.: Yo soy bióloga y tengo un equipo de biólogos que coordino como editora y después yo me encargo de redactar el contenido. El oficio de la edición lo tenemos por hacer libros desde hace mucho tiempo, desde hace unos 26 años que trabajo con material de lectura.

Infonews: ¿Es la primera vez que participan en la Feria? ¿Qué expectativas tienen?

V. B.: Sí, es la primera, y esperamos divulgar. Por supuesto que es muy interesante comercializar los libros, pero queremos principalmente darnos a conocer. Lo cierto es que hoy la virtualidad nos resuelve las otras cuestiones, pero la presencialidad nos da la oportunidad de poder transmitir en primera persona de qué se trata.

Podés visitar la editorial en el Stand 2107 del Pabellón Amarillo.

Foto: Un ejemplar de «Islas del Atlántico Sur, Mar Argentino y Antártida». Foto de la editorial.-