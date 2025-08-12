La dura denuncia de Myriam Bregman: “Los abogados de la empresa que reprime son defensores de genocidas”

Haz clic para enviar un enlace por correo electrónico a un amigo (Se abre en una ventana nueva)

La referente del Frente de Izquierda y candidata a diputada Myriam Bregman calificó de “defensores de genocidas” a los abogados Ricardo Saint Jean y Edgar Schiavone, que representan a la empresa de electricidad Secco, y los vinculó con la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich.

“¿Con quiénes se mueve el empresario (Jorge) Balán, dueño de Secco? ¿Con quiénes coordinó el operativo represivo la ‘miliquita’ Bullrich? La respuesta: con dos reconocidos abogados de genocidas y defensores de la dictadura cívico militar”, expresó Bregman, en referencia a los letrados Saint Jean y Schiavone.

La exlegisladora se expresó en esos términos ante el conflicto generado en la empresa por los despidos puestos en marcha en las últimas semanas, sumado a los forcejeos de la Policía Federal con los trabajadores de la planta de la localidad de San Martín que exigían el cese de despidos.

Bregman indicó que Saint Jean es hijo del gobernador bonaerense durante la última dictadura, en referencia a Ibérico Saint Jean, e integra la Asociación de Abogados por la Justicia y la Concordia que “defiende a represores y coordina acciones para conseguir su libertad”.

Además, señaló que Schiavone es su socio y actuó “en defensa de los acusados del Centro Clandestino de Detención conocido como La Cacha”, entre otros.

El Ministerio de Trabajo bonaerense, que conduce Walter Correa, determinó que el accionar de la empresa Secco es “ilegal”, por la que debe retrotraer sus últimas medidas y reincorporar a los empleados desafectados, mientras la firma decidió impulsar una causa penal y presentarse como querellante.

“Que los trabajadores puedan recuperar sus puestos de trabajo y sus derechos conculcados es más que un reclamo laboral. Es un acto de justicia. Debemos pelear por ello”, concluyó Bregman.

Noticias Argentinas.-

