La devaluación ya impactó en los precios: hay listas con 10% de aumento

Luego del anuncio del acuerdo con el FMI y una apertura parcial del cepo cambiario, comenzaron a registrarse aumentos de precios en distintos sectores. Algunas empresas ya difundieron listas con subas del 10%, anticipándose al posible impacto de la devaluación. Este escenario genera preocupación en medio de una economía que aún no logra estabilizarse.

El economista Guido Agostinelli explicó en diálogo con el canal de noticias C5N que estos aumentos responden a una lógica de precaución por parte de los empresarios, ante la incertidumbre que genera el nuevo esquema económico. Según indicó, varias firmas decidieron modificar sus precios como forma de adelantarse a eventuales dificultades de reposición o nuevas subas en el tipo de cambio.

Pese a los anuncios oficiales, Agostinelli advirtió que el cepo cambiario no fue eliminado completamente. Aún persisten obstáculos para que las empresas giren divisas al exterior, y continúa vigente el dólar tarjeta entre los privados. “El cepo no está totalmente abierto”, remarcó, y recordó que en momentos de crisis, como en 2001, fueron las empresas -más que los particulares- las que más dólares demandaron.

En cuanto al impacto en la inflación, el especialista señaló que no es esperable una traducción inmediata de la devaluación del 28% al precio de los bienes. Argumentó que el consumo se encuentra en caída -en torno al 14%-, lo que dificulta que los nuevos precios sean aceptados por los consumidores. Esta dinámica podría ralentizar el traslado total de la suba del dólar a las góndolas.

No obstante, Agostinelli aclaró que eso no significa que el efecto de la devaluación no se sentirá. “Puede tardar más en el tiempo porque el consumidor no puede avalar aumentos tan bruscos”, explicó. En este contexto, se espera una inflación contenida parcialmente por la debilidad del consumo, aunque con presiones que podrían intensificarse si la demanda se recupera.

Gentileza de Infonews Cooperativa.-

